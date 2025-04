Hitzige Diskussion zwischen Granit Xhaka und einem Leverkusen-Fan. Video: twitter

Granit Xhaka legt sich nach Leverkusens Pokal-Schock gegen Drittligisten mit Fan an

Titelverteidiger Leverkusen ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Nach der Niederlage bei Drittligist Bielefeld kam es zu einer hitzigen Diskussion zwischen Granit Xhaka und einem Fan.

Granit Xhaka und sein Leverkusen werden den Titel im deutschen Cup nicht verteidigen. Das Team von Trainer Xabi Alonso scheiterte im Halbfinal des DFB-Pokals völlig überraschend an Drittligist Arminia Bielefeld.

Der haushohe Favorit ging durch Jonathan Tah in der 17. Minute nach einem Eckball zwar in Führung, doch ging es nur rund drei Minuten, bis Marius Wörl für die Gastgeber wieder ausglich. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit jubelte der Aussenseiter erneut: Maximilian Grosser traf zum 2:1 für die Bielefelder. Dabei blieb es.

Sie können es kaum fassen: Drittligist Bielefeld steht im Final des DFB-Pokals. Bild: www.imago-images.de

Nach dem enttäuschenden Aus kam es in der Leverkusener Kurve noch zu einer hitzigen Diskussion zwischen Granit Xhaka und einigen Fans des Double-Siegers der Vorsaison. Scheinbar ist man sich bei den Anhängern der Werkself Misserfolg nicht mehr gewöhnt.

Granit Xhaka ging nach dem Spiel zur Fankurve. Video: twitter

Dabei dürften die Leverkusener schon vor dem Spiel gewarnt gewesen sein. Bielefeld bezwang auf der Alm schon in den letzten drei Runden mit Union Berlin (2:0), Freiburg (3:1) und Bremen (2:1) drei Bundesligisten. Nun steht die Arminia erstmals in ihrer Vereinsgeschichte im Pokalfinal. Im Berliner Olympiastadion wird sie am 24. Mai wieder auf einen Vertreter des deutschen Oberhauses treffen. Am Mittwochabend spielen der VfB Stuttgart und RB Leipzig um den zweiten Platz im Final. (nih)