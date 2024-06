EM 2024 im Liveticker: Georgien gegen Tschechien

Liveticker

Georgien gegen Tschechien – das Duell der Punktelosen

Den Auftakt am EM-Samstag machen Tschechien und Georgien. Beide Teams verloren ihr Auftaktspiel in der Gruppe F, waren dabei nah an einem Punkt. Doch Georgien scheiterte mehrfach in der Schlussphase vor dem türkischen Tor und Tschechien musste gegen Portugal den K.o.-Treffer in der Nachspielzeit hinnehmen.

Bei beiden Teams liegen die Hoffnungen auf international bekannten Stars. Auf tschechischer Seite ist das allen voran Patrik Schick, der gerade mit Bayer Leverkusen das deutsche Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewinnen konnte und zuvor bereits für die AS Rom spielte. Aber auch Kapitän Tomáš Souček von Premier-League-Klub West Ham United ist ein Schlüsselspieler im System von Trainer Ivan Hašek.

Georgien hingegen vertraut auf «Kvaradona». Khvicha Kvaratskhelia, der trickreiche Flügelspieler der SSC Neapel, zählt zu den besten Akteuren der Welt auf seiner Position und verunsicherte auch die türkische Abwehr mehrfach.

Für beide Teams geht es heute um viel. Da beide Teams noch bei null Zählern stehen, sind Punkte heute Pflicht, will man sich noch Chancen auf ein Überstehen der Vorrunde ausrechnen. Ab 15.00 Uhr bist du bei uns im Ticker live dabei.