Berner Jubel nach dem Tor zum 2:1. Bild: keystone

Liveticker

YB beendet schwieriges Halbjahr mit Sieg – FCZ empfängt FCSG zum gefühlten Kellerduell

Mehr «Sport»

Zürich – St.Gallen

Lugano – Lausanne

YB – Servette 2:1

Die Young Boys zeigen im letzten Spiel vor der Winterpause Moral und beenden das schwache erste Fussball-Halbjahr mit einem 2:1-Heimsieg gegen Servette.

Males (links) legt den Ball ins Genfer Netz. Bild: keystone

Es waren schwierige Tage für die Young Boys seit der Tragödie um den Sohn von Meschack Elia. Der Fussball geriet in den Hintergrund, auch vor dem Anpfiff im Wankdorf. Es wurde dem verstorbenen Vierjährigen mit einer Schweigeminute gedacht, nachdem die Servette-Spieler alle mit dem Trikot mit der Nummer 15 von Elia ins Stadion eingelaufen waren.

Den Bernern stand also der Kopf womöglich nicht ganz nach Fussball, die Absenzenliste war lang, und die Energiereserven sind schon recht aufgebraucht nach den langen, hektischen letzten Monaten.

Umso bemerkenswerter war die Reaktion von YB auf den Fehlstart in die Partie nach dem frühen 0:1. Zweimal stand Darian Males am richtigen Ort, nach einer Hereingabe von Cedric Itten in der 37. Minute und nach einem Eckball nur Sekunden nach der Pause. «Die Mannschaft hat trotz des Rückstands an sich geglaubt», sagte Males bei «Blue».

Genfer Baisse vor Weihnachten

Von Servette kam nach dem 1:0 aus der 6. Minute zu wenig. Das Dribbling von Dereck Kutesa, gefolgt vom Flachschuss zum bereits elften Saisontor des Schweizer Nationalspielers, war lange Zeit ein recht einsamer Höhepunkt im Spiel der Genfer, die neben dem verletzten Alexis Antunes auch auf den gesperrten Timothé Cognat verzichten mussten. Die grosse Möglichkeit zum zweiten Treffer folgte erst in der 83. Minute, als Jérémy Guillemenot nur den Posten traf.

Mit nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen haben die Genfer eine besser Ausgangslage für den zweiten Saisonteil in den letzten Wochen etwas fahrlässig vergeben. Der Vorsprung auf YB beträgt nur noch sechs Punkte. Für die Berner sind das interessante Perspektiven für das nächste Jahr. Ob dann immer noch Joël Magnin Trainer sein wird, ist offen.

Young Boys – Servette 2:1 (1:1)

29'215 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 6. Kutesa (Simbakoli) 0:1. 37. Males (Itten) 1:1. 46. Males (Lauper) 2:1.

Young Boys: von Ballmoos; Athekame, Lauper, Benito, Blum; Males (91. Imeri), Lakomy, Ugrinic (91. Husic), Virginius (39. Monteiro); Ganvoula (79. Tsimba), Itten.

Servette: Frick; Tsunemoto, Adams, Severin (50. Baron), Mazikou; Rouiller, Ondoua (63. Guillemenot); Magnin, Stevanovic (75. Crivelli), Kutesa; Simbakoli (64. Ouattara).

Bemerkungen: Verwarnungen: 68. Athekame, 82. Males.

Tabelle

(ram/sda)