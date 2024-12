Bis zur 92. Minute führte er noch – dann gab der FC Winterthur den vierten Saisonsieg doch noch aus der Hand. Bild: keystone

Luzern dreht Spektakelspiel in Winterthur in der Nachspielzeit – Sion siegt in Yverdon

Luzern sieht auf der Winterthurer Schützenwiese wie der Verlierer aus, dreht die Partie aber in der Nachspielzeit und gewinnt 4:3. Sion setzt sich auswärts gegen Yverdon 1:0 durch.

Winterthur – Luzern 3:4

Winterthur stand kurz vor dem vierten Saisonsieg, den vierten vor heimischem Publikum. Bis zur 92. Minute führte der Gastgeber 3:2, dann stellten die Gäste aus Luzern das Spiel auf den Kopf. Severin Ottiger und Donat Rrudhani mit seinem zweiten Tor des Spiels sorgten innert einer Minute für die Wende, an die wohl die kühnsten FCL-Fans nicht mehr geglaubt hätten. Das Team von Trainer Ognjen Zaric ging dagegen zum elften Mal in dieser Saison als Verlierer vom Feld.

Vier Tore innert Kürze: Vor der Pause sorgen Winterthur und Luzern für Spektakel. Video: SRF

Winterthur - Luzern 3:4 (3:2)

SR Wolfensberger.

Tore: 3. Klidje (Owusu) 0:1. 26. Baroan (Burkart) 1:1. 28. Rrudhani (Winkler) 1:2. 34. Di Giusto (Baroan) 2:2. 41. Burkart (Schättin) 3:2. 92. Ottiger 3:3. 93. Grbic (Rrudhani) 3:4.

Winterthur: Kapino; Stillhart, Lekaj, Mühl, Schättin; Arnold, Frei; Di Giusto, Burkart (90. Lukembila), Schneider (61. Durrer); Baroan (73. Bajrami).

Luzern: Loretz; Dorn, Jaquez, Knezevic, Ciganiks (82. Freimann); Stankovic; Winkler (46. Ottiger), Rrudhani, Spadanuda (73. Grbic); Klidje (75. Villiger), Owusu (75. Kadák).

Verwarnungen: 1. Spadanuda, 48. Knezevic, 72. Baroan, 76. Kapino, 90. Durrer, 95. Rrudhani.

Yverdon – Sion 0:1

Der FC Sion beendet das Jahr mit einer Saisonbestmarke. Zum ersten Mal gelingt den Wallisern durch das 1:0 in Yverdon ein dritter Sieg in Folge.

Vielleicht wird sich Klub-Boss Christian Constantin fragen, was in der Vergangenheit möglich gewesen wäre, mit etwas mehr Nachsicht gegenüber seinen Trainern. Für einmal bewies der Klub Geduld und ging mit einem Coach durch ein langes Formtief. Neun Spiele lang war die Mannschaft unter Didier Tholot ohne Sieg geblieben, bevor zum Ende des Jahres der Aufschwung kam.

In den letzten fünf Ligaspielen im 2024 gab es nur eine Niederlage, dafür Siege gegen Luzern, Winterthur, YB und am Samstag gegen Yverdon. Théo Bouchlarhem traf Mitte der ersten Halbzeit nach einer guten Balleroberung von Ilyas Chouaref. Dass nach der Pause die Waadtländer mehr vom Spiel hatten, konnte den Sittenern egal sein. Sie hatten das Glück auf ihrer Seite, etwa in der 55. Minute als Boris Cespedes mit einem Freistoss an der Latte scheiterte.

Das einzige Tor des Spiels. Video: SRF

Während Yverdon sich in den letzten Wochen immer mehr dem Tabellenende genähert hat, meldete sich Sion zurück im Rennen um die Plätze in der Meisterrunde der besten sechs.

Yverdon - Sion 0:1 (0:1)

2600 Zuschauer. SR von Mandach.

Tor: 24. Bouchlarhem (Berdayes) 0:1.

Yverdon: Bernardoni; Gunnarsson, Diop, Tijani (46. Sauthier); Aké, Legowski (79. Kacuri), Céspedes, Le Pogam (61. Gonçalo Esteves; 67. Ntelo); González (61. Tasar), Baradji; Komano.

Sion: Fayulu; Lavanchy, Schmied, Diouf, Marquinhos Cipriano (88. Ziegler); Kabacalman, Kronig; Chipperfield (67. Sorgic), Berdayes, Bouchlarhem (73. Hefti); Chouaref (88. Djokic).

Verwarnungen: 19. Baradji, 41. Tijani, 57. Lavanchy, 65. Kronig, 84. Tasar, 84. Diouf. (nih/sda)