Bayern erleidet in Mainz erste Pleite – Leverkusen souverän – Atalanta bleibt Leader

Bundesliga

Mainz – Bayern 2:1

Der FSV Mainz ist wohl der Klub in Deutschland, der wohl am nächsten herankommt, ein Angstgegner Bayern Münchens zu sein. Zwar erlitten die Mainzer in den letzten drei Begegnungen drei teils sehr deutliche Niederlagen, doch gelangen ihnen immer wieder auch Überraschungen. So auch am heutigen Samstag.

Trotz eines frühen Schocks in Form von einer Verletzung von Goalgetter Jonathan Burkardt, der in der 15. Minute ausgewechselt werden musste, setzte sich das Team von Ex-FCZ-Trainer Bo Henriksen 2:1 gegen den Rekordmeister durch. Die Tore erzielte beide Jae-sung Lee jeweils auf Vorlage von Bayern-Leihgabe Armindo Sieb, der für Burkardt eingewechselt worden war. Der Anschlusstreffer durch Leroy Sané kam dann zu spät.

Es ist die erste Bundesliga-Niederlage der Saison für den Leader, der nach wie vor vier Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz hat. Silvan Widmer sah den Sieg seiner Mainzer nur von der Ersatzbank aus.

Mainz 05 - Bayern München 2:1 (1:0).

Tore: 41. Lee Jae-Sung 1:0. 60. Lee Jae-Sung 2:0. 87. Sané 2:1.

Bemerkungen: Mainz 05 ohne Widmer (Ersatz).

Augsburg – Leverkusen 0:2

Meister Leverkusen konnte den Ausrutscher der Münchner mit einem souveränen 2:0-Erfolg in Augsburg jedoch nutzen. Es war bereits der vierte Ligasieg in Serie für das nicht besonders gut in die Saison gestartete Team von Trainer Xabi Alonso. Dabei hatte Leverkusen aber auch etwas Glück, wurde der vermeintliche Ausgleichstreffer der Gastgeber aufgrund einer knappen Abseitsstellung aberkannt. Davor und danach hatten Martin Terrier und Florian Wirtz für das Team um Granit Xhaka, der über die volle Distanz auf dem Feld stand, getroffen.

Augsburg - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2).

29'310 Zuschauer.

Tore: 14. Terrier 0:1. 40. Wirtz 0:2.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (ab 76.). Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Mönchengladbach – Kiel 4:1

Souverän setzte sich auch Borussia Mönchengladbach gegen Aufsteiger Holstein Kiel durch. Das Team von Gerardo Seoane gewann dank Toren von Tim Kleindienst, Robin Hack und zweimal Alassane Pléa gleich 4:1 gegen die Norddeutschen. Damit bleiben die Gladbacher zumindest in Reichweite von den Europacup-Plätzen. In der Vorwoche hatten sie Borussia Dortmund einen Punkt abgeluchst, Seoane scheint nach zwischenzeitlicher Krise wieder sicher in seinem Trainerstuhl zu sitzen.

Borussia Mönchengladbach - Holstein Kiel 4:1 (3:1).

52'210 Zuschauer.

Tore: 1. Kleindienst 1:0. 26. Hack 2:0. 30. Gigovic 2:1. 43. Pléa 3:1. 79. Pléa 4:1.

Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz).

Union Berlin – Bochum

Das Spiel Union Berlin gegen Bochum (1:1) wurde kurz vor Spielende unterbrochen, nachdem Bochums Goalie Patrick Drewes von einem, aus dem Fanbereich der Berliner geworfenen Feuerzeug getroffen worden war.

Cagliari – Atalanta 0:1

Atalanta Bergamo bleibt Leader der Serie A. Dank des Tors von Joker Nicolo Zaniolo, der gerade einmal zwei Minuten nach seiner Einwechslung den einzigen Treffer der Partie erzielte, gewannen die Bergamasken knapp bei Abstiegskandidat Cagliari. Damit feierte der Europa-League-Sieger, der in der Champions League unter der Woche etwas unglücklich gegen Real Madrid unterlag, den zehnten Ligasieg in Folge.

