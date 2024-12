FCB unterliegt trotz Dominanz – GC verlässt letzten Platz der Super League

Luzern dreht Spektakelspiel in Winterthur in der Nachspielzeit – Sion siegt in Yverdon

Die kompakt stehenden und auf Konter gefährlichen Grasshoppers profitierten bei ihrem goldenen Tor in der 21. Minute von einem Fehler des jungen Verteidigers Jonas Adjetey, der Noah Persson ermöglichte, alleine auf Marwin Hitz zuzulaufen und erfolgreich abzuschliessen. Für die schwedische YB-Leihgabe war es im 41. Spiel der erste Treffer in der Super League.

Das Gesamtbild des letzten Halbjahres bleibt aus Sicht der Basler positiv und auch beim Ausrutscher gegen das kämpferisch hervorragende GC war nicht alles schlecht. Besonders in der zweiten Halbzeit hatte der Favorit viel Ballbesitz und hielt in den Duellen gut dagegen. Die beste von allerdings wenigen Torchance entschärfte der starke GC-Goalie Justin Hammel nach einer knappen Stunde, als der Schuss von Marin Soticek aus kurzer Entfernung zu zentral ausfiel.

Die Weihnachtspause kommt für den FCB zum richtigen Zeitpunkt. Nach den fast perfekten Wochen im November und dem zwischenzeitlichen Sprung an die Spitze der Super League hat er etwas seinen Elan verloren. Aus den letzten drei Partien in der Meisterschaft gab es nur noch zwei Punkte. Gegen GC blieb das Team von Fabio Celestini zum ersten Mal seit Ende September ohne Treffer.

Nächste Pleite für harmlose Schweizer Hockey-Nati – der Weltmeister ist erneut zu stark

Die Schweiz unterliegt in Freiburg auch im zehnten Heimspiel in der Euro Hockey Tour. Nach dem 1:4 gegen Schweden verliert das Team von Trainer Patrick Fischer gegen Weltmeister Tschechien 0:2.

Es war so wie oft unter der Saison, wenn den Schweizern keine NHL-Spieler zur Verfügung stehen. Es fehlte ihnen an der nötigen Kaltblütigkeit. In der Schlussphase des Mittelabschnitts hielten die Gastgeber die Scheibe lange in ihrer Angriffszone, spielten sie die Tschechen müde, doch ein Tor fiel nicht.