Am Ende bleibt sein Fehler ohne Folgen: Yann Sommer verschuldet ein Gegentor, gewinnt mit Brügge aber trotzdem. Bild: www.imago-images.de

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Sommer patzt + Bayern schlägt Elversberg nur knapp + ManCity gewinnt Derby in Unterzahl

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Sommer-Patzer in Belgien

Yann Sommer hat sich im Tor des FC Brügge einen weiteren Aussetzer geleistet. Der für gewöhnlich so zuverlässige 39-jährige ehemalige Schweizer Nationalgoalie verschätzte sich am Sonntag im Ligaspiel gegen Royal Antwerpen wie schon unter der Woche in der Champions League gegen Aston Villa (2:3) bei einem Ausflug aus seinem Kasten und ermöglichte dem Gegner damit ein leichtes Tor.

Kurz vor der besagten Szene leistete sich Sommer zudem einen gefährlichen Fehlpass im Aufbau, der aber nicht bestraft wurde. Zwar gewann Brügge die Partie gegen Antwerpen 3:1, Sommers Patzer lassen im Umfeld des belgischen Meisters aber erste Kritik an dem von Inter Mailand gekommenen Keeper aufkommen.

Bundesliga

Elversberg – Bayern 1:2

Branchenprimus Bayern München ist beim Aufsteiger SV Elversberg knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Der Rekordmeister kam zu einem mühevollen 2:1 und vermied nach der Nullnummer bei Schalke 04 einen weiteren Rückschlag.

Vor 9307 Fans brachte Lennart Karl die Münchner in Führung, die Maurice Krattenmacher nach dem Wechsel egalisierte. Harry Kane erlöste dann die Bayern, die sich in der Tabelle mit sieben Punkten auf Rang 4 vorschoben. Elversberg ist nach der ersten Saison-Niederlage mit sechs Zählern Tabellensechster.

Harry Kane erlöste Bayern München in Elversberg. Bild: www.imago-images.de

Elversberg - Bayern München 1:2 (0:1).

Tore: 26. Karl 0:1. 61. Krattenmacher 1:1. 72. Kane 1:2.

Leipzig – Hamburg 5:0

Der Hamburger SV ist auch nach der 3. Runde der Bundesliga ohne Punkt und ohne Tor. Die Hanseaten gehen bei RB Leipzig mit 0:5 unter.

Tidiam Gomis und Antonio Nusa sorgten mit zwei Toren in der ersten halben Stunde früh für klare Verhältnisse. Eine Reaktion der Gäste, die nach wie vor ohne den verletzten Schweizer Aussenverteidiger Miro Muheim auskommen mussten, blieb aus. In den letzten 20 Minuten trafen auch noch Willi Orban, Christopher Nkunku und Romulo.

Durch die dritte Niederlage rutschte der HSV ans Tabellenende ab.

Der HSV ist nach drei Partien ohne Tor Schlusslicht der Bundesliga. Bild: www.imago-images.de

Leipzig - Hamburger SV 5:0 (2:0).

Tore: 17. Gomis 1:0. 28. Nusa 2:0. 72. Orban 3:0. 74. Nkunku 4:0. 77. Romulo 5:0.

Bemerkungen: Hamburger SV ohne Muheim (verletzt).

Premier League

Manchester United – Manchester City 0:1

Nach Arsenals Sieg am Samstagabend gegen Granit Xhakas Sunderland zieht Manchester City in der Premier League nach und steht nach vier Runden ebenfalls bei zwölf Punkten. Dabei machte sich das Team von Trainer Enzo Maresca das Leben im Derby gegen den Stadtrivalen selbst schwer. Schon in der 23. Minute sah Phil Foden im Old Trafford Rot.

Manchester United konnte die Überzahl aber nicht nutzen. Zwar war es das spielbestimmende Team, doch wurde es kaum einmal gefährlich. Stattdessen traf Erling Haaland in der 60. Minute zum 1:0-Endstand. Das Tor sorgte wegen einer möglichen Abseitsstellung von Enzo Fernandez, der den Ball zwar nicht berührte, aber einen Kopfball probierte. Dies wurde jedoch als passives Abseits gewertet.

Für ManUnited ist der Fehlstart damit perfekt. Nach vier Spielen steht das Team von Trainer Michael Carrick bei nur vier Zählern.

Serie A

La Liga

Levante – FC Barcelona 2:4

Angeführt von seinem Wunderkind Lamine Yamal hat der FC Barcelona den fünften Sieg im fünften Ligaspiel eingefahren. Die Katalanen setzten sich am Sonntag auswärts bei Levante trotz eines Nachlassens 4:2 durch und festigten damit ihre Tabellenführung vor Real Madrid.

Yamal traf in seinem fünften Spiel der Saison zum dritten Mal doppelt, Captain Raphinha bereitete die ersten beiden Barça-Tore vor. Den Schlusspunkt setzte Joker Karim Adeyemi in der Nachspielzeit, nachdem Levante ab der 79. Minute mit zwei Toren noch einmal auf 2:3 herangekommen war. (nih/sda)