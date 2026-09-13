hat auf der Königsetappe die Attacken der Konkurrenz unter Kontrolle gehalten und. Der 31-Jährige liegt vor der Schlussetappeund wäre der erste Spanier mit einem Vuelta-Sieg seit Alberto Contadors Triumph 2014.Denauf den, die mit 4850 Höhenmeter versehen waren, sicherte sich der 36 Jahre alte Spanierals Solist. Zweiter wurde der Norweger Tobias Johannessen vor dem Belgier Ramses Debruyne. Mas war mit den anderen Favoriten auf den Gesamtsieg – neben Roglic auch der drittplatzierte Österreicher Felix Gall -–bereits nach dem zweiten von fünf Anstiegen etwa 80 Kilometer vor dem Ziel isoliert.Die Schlussetappe über nur 112 Kilometer endet am Sonntag in Granada. Nach rund 70 Kilometern wird erstmals die Ziellinie überquert, es folgen vier Schlussrunden. Gerüchten zufolge soll das Rennen vor der letzten Runde neutralisiert werden und die Gesamtwertung feststehen. Es würde dann nur noch um den Etappensieg gehen. Grund für den Schritt, der bislang nicht offiziell bestätigt ist, soll die Sicherheit der Fahrer sein. (nih/sda/dpa)