Enric Mas gewinnt die 81. Ausgabe der Vuelta. Der 31-jährige Spanier sorgt bei der dritten Grand Tour des Jahres für den ersten Triumph eines einheimischen Fahrers seit Alberto Contador 2014.
Mas übernahm nach dem sturzbedingten Ausfall von Topfavorit Tadej Pogacar in der 8. Etappe vom zweifachen Weltmeister das rote Leadertrikot und gab es bis zum Schluss der dreiwöchigen Rundfahrt nicht mehr ab. In der Gesamtwertung verwies er Primoz Roglic und Felix Gall auf die weiteren Podestplätze. (nih/sda)
Mas übernahm nach dem sturzbedingten Ausfall von Topfavorit Tadej Pogacar in der 8. Etappe vom zweifachen Weltmeister das rote Leadertrikot und gab es bis zum Schluss der dreiwöchigen Rundfahrt nicht mehr ab. In der Gesamtwertung verwies er Primoz Roglic und Felix Gall auf die weiteren Podestplätze. (nih/sda)