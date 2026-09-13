Am Ende bleibt sein Fehler ohne Folgen: Yann Sommer verschuldet ein Gegentor, gewinnt mit Brügge aber trotzdem. Bild: www.imago-images.de

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Sommer patzt + Elversberg-Tor gegen Bayern zählt nicht + ManCity im Derby in Unterzahl

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Sommer-Patzer in Belgien

Yann Sommer hat sich im Tor des FC Brügge einen weiteren Aussetzer geleistet. Der für gewöhnlich so zuverlässige 39-jährige ehemalige Schweizer Nationalgoalie verschätzte sich am Sonntag im Ligaspiel gegen Royal Antwerpen wie schon unter der Woche in der Champions League gegen Aston Villa (2:3) bei einem Ausflug aus seinem Kasten und ermöglichte dem Gegner damit ein leichtes Tor.

Kurz vor der besagten Szene leistete sich Sommer zudem einen gefährlichen Fehlpass im Aufbau, der aber nicht bestraft wurde. Zwar gewann Brügge die Partie gegen Antwerpen 3:1, Sommers Patzer lassen im Umfeld des belgischen Meisters aber erste Kritik an dem von Inter Mailand gekommenen Keeper aufkommen. (nih/sda)

Elversberg – Bayern (live)

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Leipzig – Hamburg 5:0

Der Hamburger SV ist auch nach der 3. Runde der Bundesliga ohne Punkt und ohne Tor. Die Hanseaten gehen bei RB Leipzig mit 0:5 unter.

Tidiam Gomis und Antonio Nusa sorgten mit zwei Toren in der ersten halben Stunde früh für klare Verhältnisse. Eine Reaktion der Gäste, die nach wie vor ohne den verletzten Schweizer Aussenverteidiger Miro Muheim auskommen mussten, blieb aus. In den letzten 20 Minuten trafen auch noch Willi Orban, Christopher Nkunku und Romulo.

Durch die dritte Niederlage rutschte der HSV ans Tabellenende ab.

Der HSV ist nach drei Partien ohne Tor Schlusslicht der Bundesliga. Bild: www.imago-images.de

Leipzig - Hamburger SV 5:0 (2:0).

Tore: 17. Gomis 1:0. 28. Nusa 2:0. 72. Orban 3:0. 74. Nkunku 4:0. 77. Romulo 5:0.

Bemerkungen: Hamburger SV ohne Muheim (verletzt). (nih/sda)

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