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Kann sich Belgien steigern? Der Senegal will Lukaku und Co. ein Bein stellen
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Mittwoch sind die Rollen in den Sechzehntelfinals der Fussball-WM in Nordamerika klar verteilt.
- Belgien ist gegen den Senegal eher zu favorisieren. Allerdings ist die afrikanische Mannschaft nicht zu unterschätzen. Als Weltnummer 18 und Afrika-Cup-Sieger (zumindest ihrer Ansicht nach) haben die Senegalesen einige Spieler, die bei europäischen Spitzenklubs engagiert sind.
- Anpfiff in Seattle ist um 22 Uhr Schweizer Zeit. Mit watson bist du live dabei.