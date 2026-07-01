bedeckt21°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

WM 2026: Belgien trifft auf Senegal – im Liveticker und SRF-Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Kann sich Belgien steigern? Der Senegal will Lukaku und Co. ein Bein stellen

01.07.2026, 21:0001.07.2026, 21:39

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Mittwoch sind die Rollen in den Sechzehntelfinals der Fussball-WM in Nordamerika klar verteilt.
  • Belgien ist gegen den Senegal eher zu favorisieren. Allerdings ist die afrikanische Mannschaft nicht zu unterschätzen. Als Weltnummer 18 und Afrika-Cup-Sieger (zumindest ihrer Ansicht nach) haben die Senegalesen einige Spieler, die bei europäischen Spitzenklubs engagiert sind.
  • Anpfiff in Seattle ist um 22 Uhr Schweizer Zeit. Mit watson bist du live dabei.
WM-Tagesticker
Heute sind alle Iren Kongolesen +++ 3 Menschen ersticken bei Party in Mexiko
Mehr WM-Geschichten:
«Seine Art ist verdammt notwendig» – Granit Xhaka vor 150. Länderspiel
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 102
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Wer genau hinschaut, sieht in der mexikanischen Freude vielleicht auch ein kleines bisschen Erleichterung. Der Druck auf dem Gastgeber ist riesig.
quelle: keystone / ricardo mazalan
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Party bei den mexikanischen Fans nach dem Sieg gegen Ecuador
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Sind wir etwa Tiere im Zoo?»: Tennis-Stars wehren sich gegen Kameras in Garderobe
Über 500 Kameras filmen das Geschehen beim Grand-Slam-Turnier – auf dem Platz, in den Gängen und vor den Kabinen. Nun wehren sich die Spielerinnen und Spieler gegen die lückenlose Beobachtung.
Während des Turniers entgeht in Wimbledon kaum eine Bewegung dem Blick einer Kamera. Mehr als 500 Objektive liefern Fernsehbilder in alle Welt, überwachen die Sicherheit, entscheiden über Linienbälle und halten die grossen wie kleinen Momente fest, auf dem Platz und beim Publikum. Für zwei Wochen wird der All England Club zum digitalen Panoptikum.
Zur Story