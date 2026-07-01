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WM 2026: Julian Nagelsmann und das finanzielle Dilemma

IPA86224807 - Julian Nagelsmann, head coach of Germany, looked disappointed during the Round of 32 match between Germany and Paraguay at the FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball in Boston, ...
Die Weltmeisterschaft verlief für Julian Nagelsmann enttäuschend.Bild: www.imago-images.de

Deutschland und das Nagelsmann-Dilemma: Festhalten oder 14 Millionen Abfindung?

Die deutsche Nationalmannschaft musste nach der überraschenden Niederlage im WM-Sechzehntelfinal gegen Paraguay bereits die Heimreise antreten. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist starker Kritik ausgesetzt, aber eine Entlassung wäre für den DFB finanziell schmerzhaft.
01.07.2026, 10:5601.07.2026, 10:56

Zum dritten Mal hintereinander kann sich die deutsche Nationalmannschaft nicht für einen WM-Achtelfinal qualifizieren. Im Sechzehntelfinal scheiterte das DFB-Team blamabel im Elfmeterschiessen an Paraguay. Für viele Fans des vierfachen Weltmeisters ist klar, wer der Sündenbock ist: Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Von eigentlich allen Seiten wird eine Entlassung des Trainers gefordert. Doch Nagelsmann stellte nach dem Ausscheiden direkt klar: «Ich möchte weitermachen. Ich stehe zur Verfügung. Ich bin keiner, der wegläuft. Das ist ausgeschlossen.» Der 38-Jährige wird also mit ziemlicher Sicherheit nicht selbst zurücktreten. Besonders finanziell wäre dies alles andere als attraktiv für den Bundestrainer.

epa13073700 Germany&#039;s head coach Julian Nagelsmann looks on ahead of the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Germany against Paraguay, in Boston, Massachusetts, USA, 29 June 2026. EPA/GREG M. C ...
Nagelsmann möchte DFB-Trainer bleiben.Bild: keystone

Nagelsmann hat noch einen Vertrag bis zur Europameisterschaft in zwei Jahren, welcher seit längerem vorzeitig verlängert wurde. Im Jahr verdient der Trainer bis zu sieben Millionen Euro und sollte er selbst zurücktreten, würde er keine Abfindung erhalten. Für den Deutschen geht es in diesem Fall um bis zu 14 Millionen Euro. Es soll zwar eine Klausel existieren, um den Vertrag zu beenden, diese hätte aber nur bei einem Vorrunden-Aus gegriffen.

Für den deutschen Verband stellt sich in den kommenden Tagen die Frage, ob er an Nagelsmann festhalten soll oder ob er die finanziellen Einbussen auf sich nimmt und einen neuen Bundestrainer sucht. (riz)

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18 Kommentare
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RuBisCO
01.07.2026 11:10registriert Oktober 2021
Hätte Nagelsmann Grösse, würde er freiwillig abtreten und auf das Geld verzichten. Ich glaube kaum, dass er von Armut betroht ist.
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Inelaferi
01.07.2026 11:26registriert August 2019
Was der zu diesem orbitant hohen Salär geleistet hat, hätte ich für weniger Geld in den Finken gemacht.
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Bravo
01.07.2026 11:02registriert Juli 2018
14 Millionen Abfindung nach so einer schlechten WM. Da wähnen sich bestimmt viele seiner Landsleute im falschen Film.
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