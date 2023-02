Super League live: FC Sion gegen FC St. Gallen – das Spiel im Liveticker

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

In gut zwei Jahren findet im Kanton Glarus das eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) statt. OK-Präsident Jakob Kamm erklärt im Interview, weshalb noch viele Fragen offen sind und warum er damit rechnet, das Budget zu überziehen.

Herr Kamm, Sie sind als OK-Präsident massgeblich daran beteiligt, dass das ESAF 2025 im Glarnerland stattfindet. So ein grosses Volksfest gab es noch nie im Kanton – wie kam es dazu?

Köbi Kamm: Der Entscheidungsweg dauerte über zehn Jahre, in denen wir einige Hürden nehmen mussten. 2011 begann eine Interessengemeinschaft mit der Planung. Danach führten wir eine Machbarkeitsstudie durch. Diese zeigte, dass es kein Killerkriterium gibt für ein ESAF im Glarnerland – jedoch ein paar offene Punkte, die uns bis heute beschäftigen. Die Idee wurde weitergezogen, wir reichten eine offizielle Kandidatur ein und auch das Glarner Stimmvolk entschied sich an der Landsgemeinde für die Durchführung des Grossanlasses. Vier Jahre später, im Frühling 2021, erhielten wir endlich den Zuschlag vom eidgenössischen Schwingerverband.