Ski live: Riesenslalom in Palisades Tahoe in Stream und Ticker

Der FC Basel siegt und steht im Achtelfinal der Conference League!

Basel schlägt Trabzonspor in einem emotionalen Spiel 2:0 und steht damit in den Achtelfinals der Conference League. Amdouni und Zeqiri lassen den FCB jubeln.

Es scheint ein Abend wie in den guten, alten, erfolgreichen Zeiten für den FC Basel. Den Zeiten, in denen die Basler in der heimischen Liga dominierten, und daneben auf europäischem Parkett immer wieder für eine Sternstunde sorgten und die grossen Teams des Kontinents ins Straucheln brachten. Der 2:1-Sieg gegen Manchester United, der den FCB auf Kosten der Engländer in die Achtelfinals der Champions League hievte, ist elfeinhalb Jahre her. FCB-Trainer damals: Heiko Vogel.