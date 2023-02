Die entscheidende Szene des Spiels: Gabriel Martinelli schiesst an Leicester-Goalie Danny Ward vorbei ins Tor. Bild: keystone

Arsenal siegt knapp und legt im Titelkampf vor – herbe Klatsche für Freulers Nottingham

Leicester – Arsenal 0:1

Arsenal behauptet sich an der Spitze der Premier League. Die «Gunners» siegen in Leicester dank eines Tores von Gabriel Martinelli knapp und bewahren den Vorsprung von fünf Punkten auf Manchester City, das am Samstagabend zwar nachziehen kann, aber dann wieder ein Spiel mehr auf dem Konto haben wird als Arsenal.

Das einzige Tor des Spiels. Video: streamja

Das Team um Granit Xhaka war in der Partie gegen Leicester City statistisch zwar klar überlegen, schaffte es jedoch kaum zwingende Chancen herauszuarbeiten. Doch auch die Gastgeber blieben viel zu harmlos und so blieb es beim Tor des Brasilianers in der 46. Minute. Bei Arsenal war ausnahmsweise nicht Martin Ödegaard Kapitän, sondern der Ukrainer Oleksandr Sintschenko. Das Zeichen von «Respekt und Liebe» kommt anlässlich des Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine am gestrigen Freitag.

West Ham – Nottingham 4:0

Nach einem schwierigen Start in die Premier-League-Saison hatte sich Aufsteiger Nottingham ab Oktober gefangen und schien endgültig wieder im englischen Oberhaus angekommen. Vor allem dank der starken Leistungen im eigenen Stadion konnte Forest um Nati-Spieler Remo Freuler etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen schaffen. Mit der 0:4-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten West Ham ist Nottingham aber nicht mehr weit von den hinteren Plätzen entfernt.

Dabei sah es lange nicht schlecht aus für die «Reds» Doch mit einem Doppelschlag zwischen der 70. und 72. Minute brachte Danny Ings die Gastgeber auf die Siegerstrasse. Declan Rice und Michail Antonio legten wenig später nach. West Ham verlässt damit die Abstiegsplätze und liegt als 16. nur noch zwei Punkte hinter dem heutigen Gegner auf dem 13. Platz.

Matchwinner Danny Ings (l.). Bild: www.imago-images.de

