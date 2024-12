Passagiere aus defekter Gondelbahn in Veysonnaz VS evakuiert

Sarrazin erleidet schwere Kopfverletzung – heftige Kritik an der Piste in Bormio

Ente gut, alles gut in Tampa – die besten Szenen des NFL-Wochenendes

Spektakel in Cincinnati, ein Fumble, der keiner war in Philadelphia, und ein gefiederter Gast in Tampa Bay. Das lief in Week 17 der NFL-Saison.

Es ist das Video, das an diesem NFL-Wochenende wohl am häufigsten die Runde macht. Kenny Pickett, Quarterback der Philadelphia Eagles, will den Ball werfen, doch er lässt ihn einfach nicht los. Statt weit nach vorne fliegt das Ei direkt auf den Boden, und wird – zum guten Glück für Pickett – von einem Mitspieler übernommen.