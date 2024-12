Paukenschlag bei den Lions: ZSC-Trainer Crawford tritt per sofort zurück

Der Grund für Crawfords Abgang sind laut einer Mitteilung der ZSC Lions mentale und damit gesundheitliche Gründe. Er habe den Klub schon vor einigen Monaten über seine Situation ins Bild gesetzt. Leider habe sich am Zustand in der Zwischenzeit nichts geändert, weshalb er nun zurückgetreten sei.

Letzte Saison gewannen die ZSC Lions den Meistertitel und in dieser Saison stehen sie erneut hervorragend da: Sie führen in der Meisterschaft und stehen in der Champions Hockey League im Halbfinal. Doch diese Herausforderung (gegen Servette) müssen sie ohne Marc Crawford in Angriff nehmen. Der 63-jährige Trainer verlässt die Zürcher per sofort.

Sieben der ersten 13 Weltcup-Rennen bei den Männern gewannen Schweizer, in der dritten Abfahrt der Saison gab es am heutigen Samstag in Bormio den dritten Schweizer Doppelsieg. Da werden selbst die Österreicher blass vor Neid.

Es gab Zeiten, da blickten wir Schweizer neidisch auf das schier endlose Repertoire an talentierten Skifahrern und -fahrerinnen unseres östlichen Nachbarn. Zwischen 1990 und 2019 gewann Österreich 30 Mal in Serie die Nationenwertung, zeitweise dominierte es den Ski-Weltcup gar so sehr, dass der erste Verfolger nicht einmal ein Drittel von Österreichs Punkten aufwies. Noch in der Saison 2014/15 siegte Ski Austria mit knapp 5500 Punkten Vorsprung auf Italien, die Schweiz kam auf weniger als die Hälfte der 11'617 Zähler der Ösi-Stars.