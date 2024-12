Die Straubing Tigers gewinnen gegen das Team Kanada und stehen im Finale. Bild: keystone

Riesige Überraschung am Spengler Cup: Straubing gewinnt gegen Kanada und steht im Finale

Die Straubing Tigers überraschen am Spengler Cup in Davos weiter. Die Deutschen gewinnen im Halbfinal gegen das favorisierte Team Canada 4:2 und stehen an Silvester im Final.

Mehr «Sport»

Straubing hatte das Turnier mit zwei Niederlagen begonnen, kommt aber immer besser in Fahrt. Nach dem letztjährigen Finalisten Dynamo Pardubice schalteten sie nun auch den Co-Rekordsieger aus. Gegner ist am Dienstag um 12.10 Uhr der Gastgeber und Vorjahressieger Davos oder Fribourg-Gottéron.

In der Vorrunde hatten die Tigers gegen das Team Canada 3:6 verloren, und auch im Halbfinal lagen sie bei Spielmitte 1:2 im Rückstand. Der Lugano-Stürmer Daniel Carr hatte zweimal für die Kanadier getroffen. Diesmal waren die ebenfalls mit zehn Nordamerikanern angetretenen Deutschen aber von Anfang an präsent und ebenbürtig.

Das 3:2 von Joshua Samanski. Video: SRF

Und im Schlussdrittel sorgten Joshua Samanski (50.) und Tim Fleischer ins leere Tor für die Überraschung. Die Leistung Straubings ist umso erstaunlicher, als sie die vierte Partie in vier Tagen spielten. Für den Final werden sie zum fünften Mal innert 88 Stunden aufs Eis gehen.

McIntyre mit der Parade des Turniers. Video: SRF

Team Canada - Straubing Tigers 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Davos. - 6267 Zuschauer (ausverkauft).

SR Hebeisen/Ondracek (SUI/CZE).

Tore: 4. Leier (St. Denis, Connolly/Powerplaytor) 0:1. 9. Carr (White, Jooris) 1:1. 26. Carr (Hazen, Hoefenmayer/Powerplaytor) 2:1. 32. Lipon (Connolly, Leonhardt) 2:2. 50. Samanski (Lipon, Connolly) 2:3. 59. Fleischer (Hede) 2:4 (ins leere Tor).

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Team Canada, 5mal 2 Minuten gegen Straubing.

Team Canada: Ellis; Aspirot, Curran; Grégoire, Hoefenmayer; Hollowell, White; Bowey, Irwin; McKenzie, Shaw, Seney; Hazen, Maillet, Hudon; Carr, Jooris, Gagner; Coe, Fritz, Landry.

Straubing Tigers: McIntyre; Braun, Brandt; Samuelsson, Green; Nogier, Klein; Zimmermann, Daschner; Lipon, Samanski, Connolly; Hede, Scott, Fleischer; St. Denis, Leier, Leonhardt; McKenzie, Brunnhuber, Schönberger.

Bemerkungen: Timeout Team Canada (47.). Team Canada von 58:02 bis 58:13, von 58:20 bis 58:50 und ab 59:35 ohne Torhüter. (riz/sda)