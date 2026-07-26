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Meisterkandidat YB startet in die Saison: Punktet Sion zum Auftakt im Wankdorf?
- Eine Woche nach dem WM-Final in den USA starten am Sonntag auch die letzten sechs Teams in die neue Super-League-Saison. Um 14.00 Uhr treffen die letzte Saison enttäuschenden Young Boys mit Sion auf eine der positiven Überraschungen.
- Während Sion den vierten Platz erreichen konnte und sich für das europäische Geschäft qualifizierte, mussten sich die Berner mit der sechsten Position zufriedengeben. Die Hoffnungen im Wankdorf liegen weiterhin auf Trainer Gerry Seoane. In der Sommerpause konnte YB die Verteidigung mit Isaac Schmidt und Cedric Zesiger verstärken.
- Den Abschluss der 1. Runde machen um 16.30 Uhr Lugano gegen den Aufsteiger Vaduz sowie der letztjährige Zweite St. Gallen gegen den FC Zürich mit seinem prominenten neuen Trainer Marcel Koller. (riz/sda)