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Ausgeglichene Partie im Ländle: St.Gallen hat Mühe gegen freche Vaduzer
- In der zweiten Tranche der 2. Runde der Super League kommt es am Sonntag in Vaduz zum Derby mit dem FC St. Gallen, der nach dem Ausscheiden gegen Benfica Lissabon unter der Woche in der Liga eine Reaktion zeigen möchte.
- Für die Vaduzer lief es unter der Woche besser. In der Conference-League-Qualifikation konnten sich die Lichtensteiner gegen das andorranische Team Atletic Escaldes durchsetzten.
- Am späteren Nachmittag empfangen die Grasshoppers Lugano. Und im Duell zwischen Sion und Luzern streben beide Teams die ersten Punkte der Saison an. (riz/sda)