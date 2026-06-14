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Kantersieg oder Blamage wie die Schweiz? Deutschland startet gegen Curaçao
- Um 19 Uhr startet Deutschland in die Weltmeisterschaft. Der vierfache Weltmeister, der nach seinem WM-Titel 2014 zweimal bereits in der Vorrunde gescheitert ist, trifft zum Auftakt in Houston auf den Aussenseiter und WM-Neuling Curaçao. Alles andere als ein klarer Sieg des Teams von Julian Nagelsmann wäre eine Sensation.
- Rückkehrer Manuel Neuer steht im Tor, das bestätigte der Bundestrainer. «Alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen», sagte Nagelsmann.
- Drei Stunden später, um 22 Uhr, startet mit den Niederlanden ein weiterer Anwärter auf den Titel ins Turnier. Die von Ronald Koeman gecoachte Elftal trifft in Arlington auf die unbequemen Japaner. In der Nacht auf Montag stehen die Begegnungen Elfenbeinküste – Ecuador (1 Uhr) und Schweden – Tunesien (4 Uhr) an.