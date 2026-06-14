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Deutschland startet gegen Curaçao in die WM: Live im SRF-Stream + Ticker

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Kantersieg oder Blamage wie die Schweiz? Deutschland startet gegen Curaçao

14.06.2026, 15:2014.06.2026, 15:28
  • Um 19 Uhr startet Deutschland in die Weltmeisterschaft. Der vierfache Weltmeister, der nach seinem WM-Titel 2014 zweimal bereits in der Vorrunde gescheitert ist, trifft zum Auftakt in Houston auf den Aussenseiter und WM-Neuling Curaçao. Alles andere als ein klarer Sieg des Teams von Julian Nagelsmann wäre eine Sensation.
  • Rückkehrer Manuel Neuer steht im Tor, das bestätigte der Bundestrainer. «Alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen», sagte Nagelsmann.
  • Drei Stunden später, um 22 Uhr, startet mit den Niederlanden ein weiterer Anwärter auf den Titel ins Turnier. Die von Ronald Koeman gecoachte Elftal trifft in Arlington auf die unbequemen Japaner. In der Nacht auf Montag stehen die Begegnungen Elfenbeinküste – Ecuador (1 Uhr) und Schweden – Tunesien (4 Uhr) an.
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Er ist der grosse Katar-Star und sorgte bereits einmal für eine «Katarstrophe»
Er hat den Schweizern schon einmal wehgetan: Akram Afif trägt die katarischen Hoffnungen an der WM fast im Alleingang.
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