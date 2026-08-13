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Trotz Ausgleich: Thun zur Pause voll auf Kurs +++ Lugano liegt auf den Färöern zurück
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Donnerstag spielt wie schon vor einer Woche ein Quintett aus der Super League im Europacup um den Einzug in die Playoffs. Die Zeichen stehen gut, dass gleich alle fünf Teams die vorletzte Hürde auf dem Weg in eine europäische Ligaphase überspringen.
- Thun, das als einziger Vertreter aus der Super League in der Europa League im Einsatz steht, reist mit einem 3:0-Polster nach Reykjavik, wo das Rückspiel gegen Vikingur um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Setzen sich die Berner Oberländer durch, stehen sie bereits sicher in der Gruppenphase der Conference League. Dank des 3:0-Sieges im Hinspiel ist das auch mit einer knappen Niederlage möglich.
- Gleichzeitig wollen eine Stufe tiefer in der Conference League Lugano auf den Färöern bei Runavik ein 2:0 verteidigen und Vaduz vor Heimpublikum die 1:2-Niederlage gegen die Finnen von Inter Turku drehen.
- Mit einem 3:1-Polster gegen Sheriff Tiraspol dürfte St. Gallen ab 20 Uhr die Playoff-Teilnahme vor den heimischen Fans nicht mehr aus der Hand geben. Sion startet eine Viertelstunde später den Versuch, Noah Jerewan aus Armenien nach dem 2:2 im Hinspiel im Tourbillon auszuschalten. (abu/sda)