Die Wunder bleiben nur knapp aus: Barcelona und PSG zittern sich in das Halbfinal

Ein bisschen Spannung kommt noch auf, doch Barcelona in Dortmund und Paris Saint-Germain bei Aston Villa ziehen wie nach den Hinspielen erwartet in die Halbfinals der Champions League ein.

Ein regelrechtes Wunder würde Borussia Dortmund nach dem 0:4 in Barcelona brauchen, und in einer schwierigen Saison zeigen die Deutschen zumindest Moral. Zweimal startet man hervorragend in eine Halbzeit und wird sofort belohnt. In der 11. Minute trifft Serhou Guirassy von Penaltypunkt, in der 49. Minute doppelt der guineische Topskorer nach einem Corner per Kopf aus kurzer Distanz nach.