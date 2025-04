FCZ-Fans angegriffen – Basel spielt gegen Yverdon vor leerer Muttenzerkurve

Am vergangenen Samstag kam es rund eine Stunde nach dem Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich in Zürich zu Ausschreitungen. Gemäss Mitteilung haben 50 vermummte FCB-Anhänger eine Gruppe von rund 30 Fans des FC Zürich angegriffen.

Beim nächsten Heimspiel des FC Basel gegen Yverdon-Sport wird der Stehplatzbereich der Muttenzerkurve geschlossen. Dies teilten die Bewilligungsbehörden am Mittwoch mit. Für den FC Basel gelte zudem eine Bewährungsphase von fünf Spielen. Sollte es in der Bewährungsphase zu weiteren Vorfällen kommen, würden weitere Massnahmen geprüft.

Der Angriff von knapp 50 Fans des FC Basel vom vergangenen Samstag auf Anhänger des FC Zürich hat Konsequenzen. Das nächste Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Basel und Yverdon Sport am Ostermontag in Basel wird vor einer leeren Fankurve stattfinden.

«Es fehlt mir» – Federer spricht über Rückkehr auf den Tennisplatz

Der Basler, seit Herbst 2022 im Ruhestand, hat das Tennis nicht vergessen und will auf den Court zurückkehren. «Ich hoffe, wieder Exhibitions zu spielen und die Stadien zu füllen», sagte Roger Federer.

Roger Federer war schon immer ein grosser Sport-Fan, und nicht nur von seinem eigenen. Der 43-jährige Schweizer war Anfang der Woche in Monaco beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo und reiste anschliessend in die USA, um das Masters in Augusta, das erste Major der Golfsaison, zu verfolgen.