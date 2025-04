Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

McIlroy gewinnt das Masters und komplettiert den Karriere-Grand-Slam

Der Nordire Rory McIlroy holt sich beim Masters in Augusta das Grüne Jackett und hat nun alle vier Major-Turniere gewonnen. Die Entscheidung fällt nach einem Wackler beim finalen Putt erst im Stechen.

Golfstar Rory McIlroy hat nach einer wahren Achterbahnfahrt der Gefühle den Titel beim US Masters in Augusta gewonnen und sich mit 35 Jahren als erster Europäer den Traum vom Karriere-Grand-Slam erfüllt. Der Nordire schlug in einem entscheidenden Play-off Justin Rose aus England. Beide hatten zuvor genau 277 Schläge für die vier Runden benötigt und waren damit elf Schläge unter Par geblieben.