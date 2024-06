Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Panenka wird zur Legende – und Hoeness hämmert den Ball in den Belgrader Nachthimmel

Inter an Nati-Spieler Ndoye dran +++ Ghanaischer Internationaler zu St.Gallen

Hey, ho, let's go! 25 Fails für mehr Fergnügen am Dienstag

Verband will ihn weghaben – Sascha Ruefer spaltet an der EM wieder die Gemüter

Pfiffe gegen England – zahnlose Three Lions mühen sich zu einem Punkt gegen Dänemark

Turnierfavorit England enttäuscht auch im zweiten Gruppenspiel. Trotz vorhandenem Potenzial kommt das Team von Gareth Southgate (noch) nicht richtig auf Touren.

Sinnbildlich für die momentane Verfassung der Three Lions war in der Neuauflage des Halbfinals von 2021 der Ausgleich gegen Dänemark. Nach einem eigenen Einwurf spielte Harry Kane, der das Spiel aus der eigenen Hälfte heraus ankurbeln wollte, einen haarsträubenden Fehlpass. Die Dänen sagten Danke, nahmen das Geschenk an und sorgten mit einem sehenswerten Distanzschuss durch Morten Hjulmand für den 1:1-Ausgleich, der gleichzeitig auch der Endstand sein sollte.