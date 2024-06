Der Trainer und sein Star: Gareth Southgate mit Harry Kane. Bild: keystone

«Zahme Löwen!», «Southgate muss Plan aufgeben» – die Presse zu Englands Stotter-Start

England ging als Favorit in die Fussball-EM. Allerdings ist das Team des in die Kritik geratenen Trainers Gareth Southgate bisher nicht überzeugend aufgetreten. Das kommentiert auch die internationale Presse.

Melanie Muschong / t-online

Im ersten Gruppenspiel der Fussball-Europameisterschaft hatte England mit einem knappen 1:0 gegen Serbien gewonnen. Gegen Dänemark am Donnerstagabend kam das Team von Gareth Southgate nicht über ein 1:1 hinaus. Insofern überraschend, weil die Mannschaft als möglicher Favorit auf den Titel gehandelt wurde. Das kommentiert auch die internationale Presse.

England

«The Sun»: «Zahme Löwen! Das ist ein englisches Team, das unter einer Identitätskrise leidet. England scheint meilenweit davon entfernt zu sein, potenzieller Europameister zu werden.»

Unzufrieden: England-Fans gegen Dänemark. Bild: keystone

«The Telegraph»: «England ist glücklicherweise mit einem Unentschieden davongekommen.»

«Daily Mail»: «England mangelte es gegen Dänemark an Selbstvertrauen und Zusammenhalt. Gareth Southgate muss seinen Plan aufgeben, wenn die Three Lions triumphieren wollen.»

Dänemark

«Politiken»: «Gegen einen der grossen Favoriten der Europameisterschaft und mit Tausenden von brüllenden Briten im Rücken zeigten die dänischen Jungs, was in ihnen steckt. Sie kamen nicht nur zurück und holten ein 1:1-Unentschieden. Sie zeigten eine Leistung, die den Glauben an einen unterhaltsamen dänischen Fussballsommer in unserem Nachbarland wieder aufleben lässt.»

«Jyllands-Posten»: «Im Moment zeigt der Pfeil in die richtige Richtung, denn die dänische Nationalmannschaft zeigte sich in der Begegnung mit dem EM-Favoriten aus England von ihrer besten Seite.»

«DR»: «England wurde als einer der grossen Anwärter auf den EM-Titel gehandelt, von dem alle europäischen Nationalspieler derzeit träumen. Doch im Gruppenspiel am Donnerstag gegen die dänische Fussball-Nationalmannschaft wurden sie eines Besseren belehrt.»

Schweiz

«Blick»: «England wieder enttäuschend: Kane erst Tor-Held, dann Fehlpass-Depp. Magere Darbietung der »Three Lions«. England verpasst es, vorzeitig den Gruppensieg klarzumachen. Beim 1:1 gegen Dänemark ist Harry Kane an beiden Toren beteiligt.»

Österreich

«Krone»: «Englands Fans im Stadion pfiffen schon zur Pause, verliessen zum Teil vor dem Abpfiff das Stadion in Frankfurt. Zu schwach, zu defensiv war die Truppe von Gareth Soutgate ausgerichtet, so auch der Tenor der Experten.»