Odermatt gewinnt nicht – aber steht mit Rogentin auf einem Podestplatz

Als erster Schweizer startet Stefan Rogentin mit der Startnummer 7 in das Rennen. Auf Position 12 folgt Marco Odermatt, auf 17 Justin Murisier. Insgesamt gehen acht Schweizer an den Start.

Mit dem Super-G der Herren in Grönden startet das Speed-Wochenende gleich mit einem Highlight. Die anspruchsvolle Strecke auf der Saslong gehört definitiv zu den technisch herausforderndsten Strecken des Weltcups.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Freestyle-Ski am Limit: Dieser Run sprengt alles

In diesem Rückblick geht es nicht um Resultate oder Stars, sondern einzig um das einzigartige Bild.

In diesem Rückblick geht es nicht um Resultate oder Stars, sondern einzig um das einzigartige Bild.

Kater-Prozess in Bülach: Pool-Besitzer weist vor Gericht jegliche Schuld von sich

Putin schlägt Duell mit Westen vor – das Wichtigste der Jahrespressekonferenz in 7 Punkten

Feuer in Moschee: Israel ermittelt wegen Brandstiftung + UN verlangt Rechtsgutachten

«Die Nordkoreaner rennen über die Felder, sie verstehen gar nicht, was passiert»

So sieht es in den Sugus-Häusern wirklich aus

Diese Regel wurde in der NFL erstmals seit 48 Jahren erfolgreich angewandt

Es gibt wohl kaum einen Sport mit einem so komplexen Regelbuch wie American Football. Dass es in dem US-Sport für fast jede Eventualität Vorgaben gibt, wurde im Spiel zwischen den Los Angeles Chargers und den Denver Broncos in der Nacht auf Freitag einmal mehr bewiesen.