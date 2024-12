Weltcup-Super-G in Val Gardena 1. Mattia Casse ITA

2. Jared Goldberg USA +0,01

3. Marco Odermatt +0,43 Die weiteren Schweizer:

5. Stefan Rogentin +0,57

8. Lars Rösti +0,68

15. Justin Murisier +1,29

21. Alexis Monney +1,40

23. Franjo von Allmen +1,43



Jubel mit hoher Nummer: Lars Rösti fährt auf Rang 8. Bild: keystone

Odermatt eröffnet Dolomiten-Weekend mit Rang 3 – Rogentin und Rösti überzeugen

Marco Odermatt sichert sich auch im Weltcup-Super-G in Val Gardena einen Podestplatz. Der Nidwaldner belegt hinter dem Italiener Mattia Casse und dem Amerikaner Jared Goldberg Platz 3.

Mehr «Sport»

Val Gardena, das heisst im Verlauf des Rennens veränderte Verhältnisse und entsprechend oft überraschende Ranglisten. Dem war auch diesmal so.

Der Sieg von Casse, dessen erster im Weltcup, kommt zwar nicht aus heiterem Himmel. Der Italiener hat schon an den Vortagen mit den Rängen 1 und 2 in den Abfahrts-Trainings angedeutet, dass er bereit ist für die besondere Aufgabe auf der Saslong.

An Mattia Casse kam keiner vorbei. Bild: keystone

Unerwarteter war der starke Auftritt Goldbergs. Er sorgte dafür, dass Casse noch einmal mächtig um seine Premiere zittern musste. Am Ende gab eine Hundertstelsekunde den Ausschlag zugunsten des Italieners. Der mit der Nummer 26 gestartete Amerikaner nutzte die zu jenem Zeitpunkt besser gewordenen Bedingungen zu seinem ersten Podestplatz im Weltcup.

Jubelt auch über Silber: Jared Goldberg. Bild: keystone

Andere Verhältnisse als im Training

Unerwartetes ist in Gröden jeweils auch möglich, weil die Saslong nicht das Gelände bietet, das vorab den technisch versierten Fahrern entgegenkommt. Das Terrain erlaubt keine Kurssetzung mit Passagen, in denen Athleten wie Odermatt dank ihren Stärken den Unterschied machen könnten. Die Aufgabe konnte denn auch zu einem grossen Teil in der Hocke absolviert werden.

Der in der Nacht auf Freitag gefallene Schnee hatte wohl für veränderte Verhältnisse im Vergleich zu den beiden Abfahrts-Trainings gesorgt, die Aufgabe aber nochmals zusätzlich erleichtert.

Viertes Gröden-Podest für Odermatt

Odermatt, vor zwei Wochen bei völlig anderen Bedingungen in Beaver Creek, Colorado, Gewinner des ersten Super-G dieses Weltcup-Winters, ist auf der WM-Strecke von 1970 noch nie Erster gewesen, doch dieser Rang 3 ist die bereits vierte Klassierung unter den ersten drei in diesem Ort. Im vergangenen Jahr hatte der Innerschweizer in der ersten von zwei Abfahrten und im Super-G ebenfalls Platz 3 belegt, vor zwei Jahren in der ersten Abfahrt Rang 2.

Einmal mehr auf dem Podest: Marco Odermatt. Bild: keystone

Auf Casse büsste Odermatt 43 Hundertstel ein. Dem Italiener hatte es bisher dreimal zu Rang 3 gereicht, erstmals vor zwei Jahren mit Platz 3 in der zweiten Abfahrt in Val Gardena.

Rogentin und Rösti überzeugen

Hinter Odermatt reihte sich der nicht minder überraschende Fredrik Möller ein. Der Norweger hatte seine Fähigkeiten schon mit Rang 4 im Super-G in Beaver Creek angedeutet. Zweitbester Schweizer war Stefan Rogentin. Der Bündner teilte sich mit dem Kanadier Cameron Alexander Platz 5.

Stefan Rogentin kam mit Bestzeit ins Ziel, nur vier Fahrer waren schneller als er. Bild: keystone

Die Überraschung des Tages aus Schweizer Sicht lieferte Lars Rösti. Der Berner Oberländer steigerte mit Rang 8 seinen Bestwert im Weltcup deutlich. Rösti, der erst zum dritten Mal auf dieser Ebene in dieser Disziplin am Start war, hatte vor knapp sechs Jahren in der Abfahrt beim Saisonfinale in Soldeu in Andorra Platz 15 erreicht.

Weltcup-Punkte gab es auch für Justin Murisier für Platz 15 sowie Alexis Monney und Franjo von Allmen für die Ränge 21 und 23. Zu den Ausgeschiedenen gehörte der Franzose Cyprien Sarrazin. Odermatts zuletzt grösster Gegenspieler im Speed-Bereich verpasste ein Tor. (ram/sda)