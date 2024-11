Ist Old Trafford bald Geschichte? ManUnited-Fans wollen ihr legendäres Stadion verlassen

Das Old Trafford gibt es seit dem Jahr 1910 und war in diesen Jahren schon die Austragungstätte von vielen grossen Fussballspielen. Das Stadion braucht allerdings dringend eine Renovation. In einer Fan-Umfrage zeigt sich, dass die Fans von Manchester United einen Umzug in ein neues Stadion einer Renovation vorziehen würden.

Das Old Trafford ist für jeden Fussballkenner ein Begriff. Seit fast 115 Jahren trägt Manchester United seine Heimspiele im legendären Stadion aus. Doch die Spielstätte muss renoviert werden – oder die Red Devils bauen ein neues Stadion und ziehen um.