Real Madrid unterliegt Milan – ManCity kassiert Klatsche – Liverpool schlägt Leverkusen

Der spanische Titelverteidiger Real unterlag in der 4. Runde der Ligaphase der AC Milan zuhause 1:3. Englands Meister City hatte bei Sporting Lissabon mit 1:4 das Nachsehen, Liverpool gewann das Wiedersehen mit seinem einstigen Mittelfeldregisseur und heutigen Leverkusen-Trainer Xabi Alonso zuhause 4:0.



Liverpool – Leverkusen 4:0

Liverpool gewann das Wiedersehen mit seinem einstigen Mittelfeldregisseur und heutigen Leverkusen-Trainer Xabi Alonso zuhause 4:0.

Lange Zeit war das Spiel hart umkämpft. Erst nach einer Stunde fiel der erste Treffer des Spiels. Der kolumbianische Dreifachtorschütze Luis Diaz und Cody Gakpo waren für Liverpool viermal in der letzten halben Stunde erfolgreich.

Für Leverkusen ist es die erste Niederlage in der Champions League. Granit Xhaka stand über das gesamte Spiel auf dem Platz. Liverpool ist nun Leader in der Champions League.

Liverpool - Bayer Leverkusen 4:0 (0:0).

SR Makkelie.

Tore: 61. Diaz 1:0. 63. Gakpo 2:0. 83. Diaz 3:0. 92. Diaz 4:0. Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Real Madrid – AC Milan 1:3

Der spanische Titelverteidiger Real Madrid unterlag in der 4. Runde der Ligaphase der AC Milan zuhause 1:3. In Madrid trafen Malick Thiaw und der ehemalige Real-Stürmer Alvaro Morata in der ersten sowie Tijani Reijnders in der zweiten Halbzeit für die italienischen Gäste.

Der letzte Woche zum Missfallen der Königlichen nicht zum Fussballer des Jahres erkorene Vinicus Junior glich vom Penaltypunkt zwischenzeitlich zum 1:1 aus. Damit liegt Real nach vier Spielen ausserhalb der Top 8, die direkt in die Achtelfinals einziehen werden.

Real Madrid - AC Milan 1:3 (1:2).

SR Vincic.

Tore: 12. Thiaw 0:1. 23. Vinicius Junior (Penalty) 1:1. 39. Morata 1:2. 73. Reijnders 1:3.

Bemerkungen: AC Milan mit Okafor (ab 78.).

Dortmund – Sturm Graz 1:0

Dank Donyell Malen kommt Borussia Dortmund zuhause gegen Sturm Graz zu einem späten 1:0-Sieg. Damit hat Dortmund nach vier Spielen bereits neun Punkte auf dem Konto. Sturm Graz wartet auch nach vier Spielen auf den ersten Zähler.



Gregor Kobel fehlte beim BVB gleichermassen verletzungsbedingt wie Grégory Wüthrich beim österreichischen Meister.

Borussia Dortmund - Sturm Graz 1:0 (0:0).

SR Lambrechts.

Tor: 85. Malen 1:0.

Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Kobel, Sturm Graz ohne Wüthrich (beide verletzt).

Bologna– Monaco 0:1

Ein spätes Tor entschied das Duell zwischen Bologna und Monaco. Breel Embolo verlängerte in der 87. Minute einen Corner zu Monacos Siegtorschützen Thilo Kehrer. Bei den Gastgebern spielten Dan Ndoye und Remo Freuler durch, bei den zum dritten Mal siegreichen und noch ungeschlagenen Gästen mischte von den drei Schweizern einzig Embolo mit.

Bologna - Monaco 0:1 (0:0).

SR Aghajew.

Tor: 86. Kehrer 0:1.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler und Ndoye, ohne Aebischer (verletzt). Monaco mit Embolo, ohne Köhn (Ersatz) und Zakaria (verletzt).



Sporting – Manchester City 4:1

Manchester City verliert zum ersten Mal in der diesjährigen Champions League. Gegen Sporting Lissabon kassierte Manchester eine 1:4 Niederlage. Ein besonderer Sieg ist es für Ruben Amorim. Der Trainer von Sporting wird in der Nationalmannschaftspause zu Manchester United wechseln.

Viktor Gyökeres war mit einem Dreierpack der Mann des Spiels. Der Schwede konnte in der ersten Hälfte das Spiel ausgleichen, nachdem Phil Foden City in der vierten Minute noch in Führung bringen konnte. Im zweiten Abschnitt verwandelte Gyökeres zwei Elfmeter sicher.

Den Grundstein zum Sieg legte Sporting mit zwei Toren direkt nach der Halbzeitpause. Zwanzig Minuten vor Schluss hatte Erling Haaland den Anschlusstreffer auf dem Fuss. Doch der Norweger hämmerte den Ball an die Latte.

Sporting Lissabon - Manchester City 4:1 (1:1).

SR Siebert.

Tore: 4. Foden 0:1. 38. Gyökeres 1:1. 46. Araujo 2:1. 49. Gyökeres (Penalty) 3:1. 80. Gyökeres (Penalty) 4:1.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. 69. Haaland verschiesst Penalty.

Lille – Juventus 1:1

LOSC Lille und Juventus Turin trennen sich Unentschieden. In der ersten Hälfte erzielte Jonathan David das 1:0 für die Franzosen. Dusan Vlahovic konnte nach einer Stunde den Ausgleich erzielen. Der Serbe verwandelte einen Elfmeter. Beide Teams haben nach vier Spielen jeweils sieben Punkte gesammelt.

Lille - Juventus Turin 1:1 (1:0).

SR Peljto.

Tore: 27. David 1:0. 60. Vlahovic (Penalty) 1:1.

Celtic Glasgow – RB Leipzig 3:1

RB Leipzig muss auch im vierten Spiel als Verlierer vom Platz gehen. Gegen Celtic Glasgow gab es für die Deutschen eine 1:3 Niederlage. Ausgerechnet Nicolas Kühn, der zwischen seinem 15. bis 18. Lebensjahr von Leipzig ausgebildet wurde, war mit zwei Toren der Spieler des Spiels. Celtic Glasgow gewinnt somit zum zweiten Mal in der laufenden Champions-League-Saison. Mit sieben Punkten stehen sie aktuell auf dem 13. Platz.

Celtic Glasgow - Leipzig 3:1 (2:1).

SR Bastien.

Tore: 23. Baumgartner 0:1. 35. Kühn 1:1. 45. Kühn 2:1. 72. Hatate 3:1.

Bratislava – Zagreb 1:4

Dinamo Zagreb feiert den zweiten Sieg der laufenden Kampagne. Gegen Slovan Bratislava setzten sich die Kroaten mit 4:1 durch. Nach fünf Minuten ging Bratislava noch in Führung. Allerdings konnte Zagreb schnell reagieren und nach einer halben Stunde die Gäste zum ersten Mal in Führung gehen. In der zweiten Hälfte sicherte Sandro Kulenovic mit einem Doppelpack den Sieg für Dinamo.

Slovan Bratislava - Dinamo Zagreb 1:4 (1:2).

SR Taylor.

Tore: 5. Strelec 1:0. 10. Spikic 1:1. 30. Sucic 1:2. 54. Kulenovic 1:3. 72. Kulenovic 1:4. (sda)

PSV Eindhoven – Girona 4:0

Girona kommt gegen PSV Eindhoven unter die Räder. Gleich mit 0:4 verlieren die Spanier das Auswärtsspiel. Bereits zur Halbzeit führte Eindhoven mit 2:0. Nach der Pause kassierte Gironas Verteidiger Arnau Martinez eine Rote Karte. Die Niederländer nutzten die Überzahl weitere zweimal zu ihren Gunsten aus. Damit konnte Eindhoven zum ersten Mal in dieser Saison in der Champions League gewinnen.

PSV Eindhoven - Girona 4:0 (2:0).

SR Oliver.

Tore: 16. Flamingo 1:0. 33. Tillman 2:0. 83. Bakayoko 3:0. 88. Krejci (Eigentor) 4:0.

Bemerkungen: 55. Gelb-Rote Karte gegen Martínez (Girona).