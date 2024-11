Die Fans von Manchester United möchten ein neues Stadion. Bild: keystone

Ist Old Trafford bald Geschichte? ManUnited-Fans wollen ihr legendäres Stadion verlassen

Das Old Trafford gibt es seit dem Jahr 1910 und war in diesen Jahren schon die Austragungstätte von vielen grossen Fussballspielen. Das Stadion braucht allerdings dringend eine Renovation. In einer Fan-Umfrage zeigt sich, dass die Fans von Manchester United einen Umzug in ein neues Stadion einer Renovation vorziehen würden.

Das Old Trafford ist für jeden Fussballkenner ein Begriff. Seit fast 115 Jahren trägt Manchester United seine Heimspiele im legendären Stadion aus. Doch die Spielstätte muss renoviert werden – oder die Red Devils bauen ein neues Stadion bauen und ziehen um.

In diesem Jahr wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, an der unter anderem auch United-Legende Gary Neville beteiligt ist. In dieser werden die verschiedenen Optionen für Manchester United besprochen. Die zwei Möglichkeiten sind eine Sanierung des Old Trafford oder der Bau eines neuen Stadions.

Über 50 Prozent wollen ein neues Stadion

Bevor die Arbeitsgruppe Ende Jahr ihre finale Empfehlung abgibt, wurde eine Umfrage mit über 50'000 Fans – Dauerkarteninhaber, Mitglieder und Verantwortliche – durchgeführt. In dieser ging es gemäss Rick McGagh, ManUniteds Direktor für Fan-Engagement, darum, die verschiedenen Ansichten und Erkenntnisse der Fans zu erfahren.

Die Ergebnisse der Umfrage wurden am Dienstag veröffentlicht. In dieser bevorzugt nur knapp ein Drittel der Befragten eine Renovierung des Old Traffords. Mehr als die Hälfte möchte dagegen, dass für das Team aus Manchester ein neues Stadion gebaut wird. Die restlichen 17 Prozent sind unschlüssig.

Das Old Trafford könnte verkleinert werden

Die Frage, was bei einem Neubau mit dem Old Trafford geschehen würde, bleibt. Unter anderem steht eine Verkleinerung der Kapazität des Stadions auf 30'000 Plätze mit anschliessender Nutzung durch die Frauenmannschaft und die Academy im Raum. Aktuell spielt die Frauenmannschaft von United zwanzig Kilometer entfernt in Leigh.

Im «Theatre of Dreams» wurden nicht nur die Heimspiele von Manchester United ausgetragen. Im Jahr 2003 war das Finale der Champions League zwischen AC Milan und Juventus Turin im Old Trafford. Milan gewann den Henkelpott im Elfmeterschiessen. An der Weltmeisterschaft 1966 und der Europameisterschaft 1996 fanden jeweils drei Gruppenspiele und an der EM noch ein Viertel- und Halbfinale in Manchester statt. (riz)