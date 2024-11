Liveticker

GC hat mehr vom Spiel als Winterthur – noch keine Tore im Letzigrund ++ Luzern empfängt YB

Nach der Nationalmannschaftspause geht es in der Super League weiter. In der 15. Runde kommt es am Samstag zum Duell der Schlusslichter aus dem Kanton Zürich. GC spielt daheim gegen den zwei Punkte vor ihm liegenden FC Winterthur. Für die Grasshoppers ist es das erste Spiel unter dem neuen Trainer Tomas Oral.

Ebenfalls am Samstag um 18.00 Uhr empfängt Luzern den Meister YB, der sich nach einem Fehlstart gefangen und aus den letzten drei Spielen gegen Basel, Zürich und Lugano sieben Punkte geholt hat. Das Abendspiel um 20.30 Uhr bestreiten Lausanne-Sport und der FC Sion. (sda)