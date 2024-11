Im ersten Spiel von Tomas Oral gibt es für GC nur ein Unentschieden. Bild: keystone

Kein Sieger im Kellerduell zwischen GC und Winti – auch in Luzern endet das Spiel Remis

Die Grasshoppers kommen im ersten Match unter dem neuen Trainer Tomas Oral zu einem 1:1 gegen Winterthur. Die Winterthurer glichen in der Nachspielzeit durch Remo Arnold aus. GC bleibt nach 15 Super-League-Runden Letzter. Auch das Spiel zwischen Luzern findet keinen Sieger.

GC – Winterthur 1:1

Die Grasshopper spielten vier Tage nach der Ernennung von Tomas Oral zum neuen Coach und Hoffnungsträger im Abstiegskampf nicht wie ein Schlusslicht. Bemerkenswert mutig suchten die Gastgeber im Letzigrund die Offensive. Auch wenn sie ab und zu mal den Faden verloren, erspielten sie sich regelmässig Torchancen. Als Nikolas Muci in der 78. Minute seinen dritten Saisontreffer erzielte, hatte sich GC diesen Vorteil längst verdient.

Muci jubelt über seinen Treffer. Bild: keystone

Für die ungenügende Chancenverwertung musste GC aber doch noch mit zwei Punkten bezahlen. Hinten beim FC Winterthur stand Goalie Stefanos Kapino den überlegenen Hoppers oft im Weg. Vorne war es Remo Arnold, der den Gast in der 91. Minute noch unverhofft zu einem Punkt schoss und damit für den Status quo am Tabellenende sorgte. Winterthur bleibt zwei Zähler vor den Grasshoppers.

Auch wenn sich die Situation von GC nicht verbessert hat und die Serie ohne Sieg auf sieben Spiele angewachsen ist, zeigte Orals Team ein vielversprechendes Gesicht. Energie und Wille stimmten. Winterthur wird sich vor diesen Grasshoppers im Fernduell in Acht nehmen müssen. Komplett unverdient war der eine Punkt des FCW nicht. In der 67. Minute kam er dem 1:0 sehr nahe, als Nishan Burkart einen Penalty verschoss. (sda)

Grasshoppers - Winterthur 1:1 (0:0)

SR Kanagasingam.

Tore: 78. Muci (Schmitz) 1:0. 91. Arnold (Burkart) 1:1.

Grasshoppers: Hammel; Schmitz, Paskotsi, Seko, Persson; Morandi, Abrashi, Ndenge; Maurin (73. Muci), Lee Young-Jun (89. Asumah Abubakar), Kittel (89. Schürpf).

Winterthur: Kapino; Stillhart, Lekaj (87. Schneider), Mühl, Schättin (86. Zuffi); Frei, Arnold; Burkart, Di Giusto (64. Durrer), Lukembila (87. Fofana); Baroan (64. Bajrami).

Bemerkungen: 67. Hammel hält Penalty von Burkart. Verwarnungen: 32. Morandi, 33. Schmitz, 34. Maurin, 38. Schättin, 65. Seko, 65. Kittel, 76. Frei, 76. Durrer, 80. Arnold. (sda)



Luzern – YB 1:1

Auch das Spiel zwischen Luzern und den Young Boys endete 1:1. Der Luzerner Stürmer Thibault Klidjé glich mit seinem siebten Saisontor in der 79. Minute aus. Darian Males hatte in der 34. Minute die Berner in Führung geschossen.

Mehr folgt

Kildje mit dem Ausgleich. Video: SRF

Luzern - Young Boys 1:1 (0:1)

12'416 Zuschauer. SR Cibelli.

Tore: 34. Males (Virginius) 0:1. 79. Klidje (Rrudhani) 1:1.

Luzern: Loretz; Dorn, Jaquez, Knezevic (95. Freimann), Ulrich (61. Ottiger); Stankovic; Spadanuda (75. Kadák), Owusu (61. Rrudhani), Winkler; Villiger (75. Grbic), Klidje.

Young Boys: von Ballmoos; Blum, Camara, Lauper, Hadjam (46. Athekame); Males (86. Ganvoula), Ugrinic, Lakomy, Virginius (81. Colley); Imeri (60. Elia); Itten.

Bemerkungen: Verwarnungen: 30. Ugrinic, 39. Owusu, 58. Lakomy, 72. Athekame, 84. Itten, 97. Rrudhani. (riz/sda)