Hier eröffnet der Grasshopper Club seinen neuen Hauptsitz. Bild: gcz.ch

Weg aus Niederhasli – GC eröffnet neuen Hauptsitz «zmitzt i de Stadt»

Mehr «Sport»

Im Jahr 2005 verliessen die Grasshoppers die Stadt Zürich – zumindest formell. Denn damals bezogen sie den neuen GC-Campus in Niederhasli und verlegten auch den Hauptsitz des Klubs ins Zürcher Unterland. Dies hatte auch Folgen für die Präsenz des Klubs in der Stadt, wo der Stadtrivale FC Zürich Jahr für Jahr dominanter wurde. Auch in Sachen Fans wurde der Rekordmeister vom FCZ abgehängt.

Dem will der Klub unter der US-Führung nun entgegenwirken. Der Grasshopper Club verlegt seinen Hauptsitz nämlich wieder nach Zürich – und zwar «zmitzt id Stadt». Anfang 2025 werde die neue Geschäftsstelle am Limmatquai eröffnet. «Wir stärken damit die lokale Verankerung des Klubs», sagt GC-Präsidentin Stacy Johns. Auch Marketingchef Mike-David Burkhard freut sich über den Schritt: «GC ist der älteste Fussballklub Zürichs. Mit dem neuen Hauptsitz bringen wir den Klub und die Fans aus der Stadt wieder näher zusammen.»

Mit dem Umzug zurück ins Stadtzentrum setzen die US-Besitzer einen Plan um, den sie schon kurz nach der Übernahme Anfang Jahr fassten. «Schon bei meinem ersten Besuch in Zürich habe ich gemerkt, dass zwischen dem Klub und den Fans aus der Stadt eine gewisse Kluft besteht», erklärt Johns. Nun soll GC wieder «näher zu unseren städtischen Fans gebracht werden, die noch immer eine Mehrheit unserer Saisonkartenbesitzenden ausmachen».

Am neuen Standort im Kreis 1 werden in Zukunft unter anderem die Pressekonferenzen und auch Meetings durchgeführt. Ausserdem verfüge die Geschäftsstelle über mehrere Arbeitsplätze. Der GC-Campus in Niederhasli bleibt nach wie vor Trainingsort – hier seien in den nächsten Monaten kleinere Renovationen geplant. (nih)