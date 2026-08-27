freundlich30°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Weltklasse Zürich im Letzigrund live im SRF Stream und im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Schweizer Asse bei Weltklasse Zürich im Fokus – allen voran Audrey Werro

27.08.2026, 18:02
Schicke uns deinen Input
avatar
Das Programm
18.27 Uhr: Hochsprung Frauen
19.12 Uhr: Stabhochsprung Männer
19.20 Uhr: Kugelstossen Männer
19.50 Uhr: 1500 m Rollstuhl Männer (🇨🇭 Marcel Hug)
19.34 Uhr: 110 m Hürden Männer (🇨🇭 Jason Joseph)
20.04 Uhr: 400 m Hürden Frauen
20.16 Uhr: 3000 m Männer (🇨🇭 Dominic Lobalu und Jonas Raess)
20.29 Uhr: Weitsprung Männer (🇨🇭 Simon Ehammer)
20.32 Uhr: 100 m Frauen (🇨🇭 Géraldine Di Tizio-Frey)
20.41 Uhr: 400 m Hürden Männer
20.42 Uhr: Speer Männer (🇨🇭 Simon Wieland)
20.49 Uhr: 3000 m Steeple Frauen
21.08 Uhr: 800 m Männer
21.19 Uhr: 100 m Hürden Frauen (🇨🇭 Ditaji Kambundji und Annik Kälin)
21.26 Uhr: 1500 m Männer
21.41 Uhr: 800 m Frauen (🇨🇭 Audrey Werro)
21.53 Uhr: 200 m Männer
Ist auch der Letzigrund im Bann von Audrey Werro?
Ja. Seit ihren 800-m-Läufen nahe an den Weltrekord und dem EM-Gold in Birmingham steht die Freiburgerin bei den Diamond-League-Meetings auch international im Fokus. Die 22-Jährige trifft unter anderen auf die EM-Dritte Femke Broeders-Bol und die 1500-m-Europameisterin Georgia Hunter Bell. Olympiasiegerin Keely Hodgkinson hat diese Woche ihre Teilnahme abgesagt.

Werro ist mit 1:53,80 Minuten die Jahresschnellste und nur noch 52 Hundertstel vom Weltrekord entfernt. Ob allerdings noch genügend Luft für eine weitere Steigerung vorhanden ist, muss sich weisen.
Welche Schweizer können sonst ums Podest kämpfen?
Allen voran Simon Ehammer. Der EM-Zweite trifft im Weitsprung erneut auf den Olympiasieger und Europameister Miltiadis Tentoglou.
Sind alle sieben Schweizer EM-Medaillengewinner dabei?
Ja, neben Werro, Moser (gestern im Stabhochsprung am Zürcher HB Zweite) und Ehammer sind auch die übrigen vier Medaillengewinner am Start – allerdings nicht alle in ihrer EM-Disziplin.

Die 4x100-m-Staffel der Frauen, die in Birmingham Silber gewann, steht nicht im Programm. Ihre Läuferinnen treten teilweise einzeln über 100 oder 200 m an.

Für den 110-m-Hürden-Europameister Jason Joseph wurde ein Rennen ins Vorprogramm aufgenommen. Dominic Lobalu ist nach EM-Silber über 10'000 m ebenfalls im Einsatz. In Zürich läuft er über 3000 m, jene Distanz, auf der er mit 7:27,68 Minuten den Schweizer Rekord hält. Auch EM-Bronzegewinner Timothé Mumenthaler stellt sich über 200 m starker internationaler Konkurrenz.
Auf welches Schweizer Duell darf man besonders gespannt sein?
Auf die 100 m Hürden. Die Weltmeisterin Ditaji Kambundji trifft auf die Mehrkämpferin Annik Kälin. Kambundji sucht nach einer Oberschenkelverletzung noch ihre Bestform, Kälin hält mit 12,60 Sekunden dagegen die Schweizer Saisonbestzeit.

Das Duell dürfte sich leicht hinter der Spitze abspielen. Mit der Olympiasiegerin Masai Russell und der Weltrekordhalterin Tobi Amusan sind zwei internationale Schwergewichte dabei.
Gibt es wieder eine Weltrekord-Show von Duplantis?
Zumindest ist sie jederzeit möglich. Der Schwede hat den Weltrekord im Stabhochsprung bereits 15-mal verbessert, aktuell steht er bei 6,31 m.

Zuletzt erhielt er allerdings ungewohnt starke Gegenwehr: Emmanouil Karalis übersprang in Lausanne 6,16 m und forderte Duplantis heraus. Dort liess der für Schweden startende Amerikaner anschliessend die Weltrekordhöhe auflegen, scheiterte aber recht deutlich. Für Duplantis geht es inzwischen zunächst um den Sieg.
Mehr Leichtahletik:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 25 Weltrekorde im Zürcher Letzigrund
1 / 23
Die 25 Weltrekorde im Zürcher Letzigrund
28. August 2009: Jelena Isinbajewa (RUS), Stabhochsprung, 5,06 Meter.
quelle: keystone / walter bieri
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Was ein neuer Weltrekord für Weltklasse Zürich bedeutet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Alles ausser ein Blitz – Kugelstosser läuft die 100 m an der WM in 15,66 s
27. August 2011: Auf Bahn 7 läuft mit Sogelau Tuvalu ein Athlet, der doppelt so viel Körpergewicht mitschleppt wie seine Konkurrenten. Ausserdem trägt der 17-Jährige keine richtigen Spikes an den Schuhen. Doch der Samoaner trotzt allen Widrigkeiten und erobert die Herzen aller Zuschauer.
Die 13. Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011 finden im südkoreanischen Daegu statt. Im Final über 100 Meter gewinnt Yohan Blake in 9,92 Sekunden vor Walter Dix und Kim Collins. Der Titelverteidiger Usain Bolt wird wegen eines Fehlstarts disqualifiziert.
Zur Story