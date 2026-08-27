18.27 Uhr: Hochsprung Frauen
19.12 Uhr: Stabhochsprung Männer
19.20 Uhr: Kugelstossen Männer
19.50 Uhr: 1500 m Rollstuhl Männer (🇨🇭 Marcel Hug)
19.34 Uhr: 110 m Hürden Männer (🇨🇭 Jason Joseph)
20.04 Uhr: 400 m Hürden Frauen
20.16 Uhr: 3000 m Männer (🇨🇭 Dominic Lobalu und Jonas Raess)
20.29 Uhr: Weitsprung Männer (🇨🇭 Simon Ehammer)
20.32 Uhr: 100 m Frauen (🇨🇭 Géraldine Di Tizio-Frey)
20.41 Uhr: 400 m Hürden Männer
20.42 Uhr: Speer Männer (🇨🇭 Simon Wieland)
20.49 Uhr: 3000 m Steeple Frauen
21.08 Uhr: 800 m Männer
21.19 Uhr: 100 m Hürden Frauen (🇨🇭 Ditaji Kambundji und Annik Kälin)
21.26 Uhr: 1500 m Männer
21.41 Uhr: 800 m Frauen (🇨🇭 Audrey Werro)
21.53 Uhr: 200 m Männer
19.12 Uhr: Stabhochsprung Männer
19.20 Uhr: Kugelstossen Männer
19.50 Uhr: 1500 m Rollstuhl Männer (🇨🇭 Marcel Hug)
19.34 Uhr: 110 m Hürden Männer (🇨🇭 Jason Joseph)
20.04 Uhr: 400 m Hürden Frauen
20.16 Uhr: 3000 m Männer (🇨🇭 Dominic Lobalu und Jonas Raess)
20.29 Uhr: Weitsprung Männer (🇨🇭 Simon Ehammer)
20.32 Uhr: 100 m Frauen (🇨🇭 Géraldine Di Tizio-Frey)
20.41 Uhr: 400 m Hürden Männer
20.42 Uhr: Speer Männer (🇨🇭 Simon Wieland)
20.49 Uhr: 3000 m Steeple Frauen
21.08 Uhr: 800 m Männer
21.19 Uhr: 100 m Hürden Frauen (🇨🇭 Ditaji Kambundji und Annik Kälin)
21.26 Uhr: 1500 m Männer
21.41 Uhr: 800 m Frauen (🇨🇭 Audrey Werro)
21.53 Uhr: 200 m Männer