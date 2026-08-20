Armand Duplantis fliegt so hoch wie noch nie jemand zuvor in Lausanne Bild: keystone

Duplantis gewinnt historisches Duell und verpasst den Weltrekord nur knapp

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Beim Stab-Event der Athletissima an der Seepromenade in Ouchy gewinnt Armand Duplantis ein Duell gegen seinen Herausforderer Emmanouil Karalis, das sich noch nie auf einem derart hohen Niveau abgespielt hat.

Der Schwede überquerte 6,21 m, der Grieche 6,16 m. So hoch wurde gleich von beiden auch auf Schweizer Boden noch nie gesprungen. Und noch nie hatten sich zwei Stabhochspringer auf einer Höhe von 6,21 m duelliert. Und oben drauf versuchte Duplantis noch, den Weltrekord auf 6,32 m zu steigern. Das hingegen klappte nicht.

Auch Karalis springt über 6,16 Meter. Video: SRF

Karalis eröffnete das Spektakel, indem er pokerte. Nach 6,01 m liess er 6,11 m aus, weil er überzeugt war, 6,16 m zu schaffen. Dieses Spiel beeindruckte «Mondo» nicht. Auch er liess die Höhe aus. Auf der Meeting-Rekordhöhe von 6,16 m eröffnete Karalis und scheiterte. Duplantis hingegen überquerte die Latte klar, auch wenn er sie mit den Beinen leicht touchierte. Karalis liess nicht locker. Er nahm 6,16 m im zweiten Versuch, die Flugshow konnte weitergehen.

Ein Duell auf 6,21 m hatte es im Stabhochsprung noch nie gegeben, eine Art Weltrekord. Karalis scheiterte knapp, Duplantis nicht. Dem Schweden gelang ein Top-Sprung ohne jegliche Berührung. Karalis versuchte sich noch zweimal, auf 6,21 und 6,26 m. Duplantis liess sich von der guten Stimmung, dem hochkarätigen Wettkampf und dem Rückenwind sogar noch zu Weltrekordversuchen hinreissen. Nachdem er zweimal gescheitert war, winkte er ab.

Der Event bot hochkarätigen Sport, und das nicht nur an der Spitze. Fünf Springer überquerten 5,91 m. Die 6-m-Marke blieb den beiden Überfliegern vorbehalten. (sda)