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Formel 1: Der Grand Prix von Monza live im Ticker und Stream

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Rennen in Monza nach Ferrari-Drama unterbrochen: Leclerc früh ausgeschieden

06.09.2026, 14:0006.09.2026, 15:24
  • Sechs Jahre nach seinem Sensationssieg in Monza hofft Formel-1-Fahrer Pierre Gasly auf den nächsten Coup. Der 30-jährige Alpine-Pilot startet am Sonntag beim GP von Italien überraschend aus der Pole-Position.
  • Gasly liess im Qualifying George Russell im Mercedes hinter sich. Dessen Teamkollege und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli muss wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels bei seinem Heimrennen vom Ende des Feldes starten. Sein Vorsprung in der Gesamtwertung von derzeit 59 Punkten auf Russell und Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton könnte damit deutlich schmelzen.
  • Das Rennen im Autodromo Nazionale beginnt um 15.00 Uhr. (riz/sda)
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