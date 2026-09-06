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Rennen in Monza nach Ferrari-Drama unterbrochen: Leclerc früh ausgeschieden
- Sechs Jahre nach seinem Sensationssieg in Monza hofft Formel-1-Fahrer Pierre Gasly auf den nächsten Coup. Der 30-jährige Alpine-Pilot startet am Sonntag beim GP von Italien überraschend aus der Pole-Position.
- Gasly liess im Qualifying George Russell im Mercedes hinter sich. Dessen Teamkollege und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli muss wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels bei seinem Heimrennen vom Ende des Feldes starten. Sein Vorsprung in der Gesamtwertung von derzeit 59 Punkten auf Russell und Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton könnte damit deutlich schmelzen.
- Das Rennen im Autodromo Nazionale beginnt um 15.00 Uhr. (riz/sda)