Alejandro Tabilo gratuliert Alexander Zverev nach der Partie. Bild: keystone

Für einmal gewinnt Zverev mühelos – Osaka siegt und bittet um Entschuldigung

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Zverev dieses Mal souverän

Nach zwei Siegen, in denen Alexander Zverev über fünf Sätze gehen musste, lässt der Deutsche in der 3. Runde fast nichts anbrennen. Er gewinnt gegen den Chilenen Alejandro Tabilo 6:2, 7:6 (7:2), 6:2.

In Bedrängnis geriet der als Nummer 1 gesetzte Zverev einzig im zweiten Satz, als er beim Stand von 4:5 zwei Satzbälle in Folge abwehren musste. Danach fand der 29-Jährige wieder zu seinem Spiel und blickt nun dem Achtelfinal-Duell mit dem Italiener Luciano Darderi entgegen, gegen den er in diesem Jahr beim Masters in Rom knapp verlor.

Die Chance auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel wird für den French-Open-Sieger dabei auch aufgrund der schwächelnden Konkurrenz immer grösser. Am Samstag verabschiedeten sich mit seinem amerikanischen Angstgegner Taylor Fritz und dem Italiener Flavio Cobolli, dem Finalgegner aus Roland Garros, zwei weitere Titelanwärter aus dem Turnier. Zudem fehlt Jannik Sinner als Weltranglistenerster verletzt.

Osaka siegt und bittet um Entschuldigung

Voller Reue hat sich Naomi Osaka nach ihrem mühevollen Einzug in der Achtelfinal des US Open an die Fans gerichtet. Beim 6:3, 3:6, 7:5 gegen die Belgierin Elise Mertens schimpfte der japanische Tennisstar frustriert immer wieder über sich selbst und warf auch den Schläger auf den Platz. «Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gut gespielt habe, und das hat mich wirklich runtergezogen. Ich war sehr negativ mit mir selbst, deshalb tut mir mein Verhalten wirklich leid», sagte die 28-Jährige im Interview auf dem Platz. «Es tut mir wirklich leid für die kleinen Kinder, die zugeschaut haben», ergänzte Osaka, die selbst Mutter einer Dreijährigen ist.

Osaka zeigte sich völlig erleichtert über den Drittrunden-Sieg. Nach 2:38 Stunden stützte die zweimalige US-Open-Siegerin den Kopf auf ihren Schlägergriff und pustete kräftig durch. «Ich bin buchstäblich geschockt, dass ich dieses Match gewonnen habe», sagte sie. «Ehrlich, ich kann es nicht glauben.»

Im Achtelfinal kommt es nun zum Duell mit der als Nummer zwei gesetzten Kasachin Jelena Rybakina. (riz/sda/dpa)