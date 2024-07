Super League live: FC Winterthur gegen FC St.Gallen in Ticker und TV

Liveticker

FCSG setzt Winterthur zunehmend unter Druck – Chancen gibt es aber auf beiden Seiten

Ein Derby ist dieses Duell nicht, doch für den FC St.Gallen und seine Fans ist es die kürzeste Auswärtsfahrt in der Super League. Die Schützenwiese in Winterthur dürfte aber nicht nur deshalb voll sein – auch das Wetter und die Tatsache, dass es die erste Partie der Saison ist, tragen zu einer schönen Stimmung bei.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion sowie vor den Bildschirmen dürfen sich im ersten Samstagabendspiel der neuen Super-League-Saison auf ein Spektakel freuen. In den letzten fünf Direktbegegnungen gab es immer mindestens drei Tore, insgesamt waren es 22 Treffer. Sowohl der FCW als auch der FCSG gewann dabei je zweimal, eine Partie endete 2:2-Unentschieden. Die Vorzeichen deuten also auf ein spannendes Spiel hin.

Beide Klubs gehen aber mit neuen Gesichtern an den Seitenlinien in die neue Saison. Patrick Rahmen, der Winterthur in der Vorsaison auf Platz sechs geführt hat und nun Trainer bei Meister YB ist, wurde von seinem Assistenten Ognjen Zaric ersetzt. Der FCSG ersetzte den zum VfL Bochum abgewanderten Peter Zeidler durch einen weiteren deutschen Trainer. Enrico Maassen soll die erfolgreiche Arbeit seines Landsmanns in der Ostschweiz fortführen.

Wer erfolgreicher in seinen neuen Job startet, verfolgst du hier ab 20.30 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.