Das Nationaltrikot trug Endrick schon zehnmal – und traf dabei schon dreimal. Bild: www.imago-images.de

Er hasst Partys und sein Lohn interessiert ihn nicht – der neue Real-Star Endrick (17)

Der brasilianische Stürmer ist noch nicht einmal volljährig und weiss schon seit über anderthalb Jahren, dass er ein Königlicher wird. An seinem 18. Geburtstag am Sonntag unterschreibt er endlich seinen Vertrag bei Real Madrid. Das ist Endrick.

Wenige Tage nach der extravaganten Präsentation von Real Madrids langjährigem Wunschspieler Kylian Mbappé im vollen Estadio Santiago Bernabéu hat das lange Warten auch im Falle von Endrick ein Ende. Seit Dezember 2022 steht fest: Der brasilianische Stürmer wird am 21. Juli 2024, seinem 18. Geburtstag, bei den Königlichen unterschreiben. Am Sonntag ist es so weit.

Für den jungen Fussballer, der den Champions-League-Sieger bis zu 60 Millionen Euro Ablöse kosten wird, wird es die Erfüllung eines Kindheitstraums sein. Es gibt ein Video, in dem ein 11-jähriger Endrick vorhersagt, dass er irgendwann einmal bei Real Madrid spielen werde. Obwohl er damals bereits als riesiges Talent galt, war es ein kühner Traum – ist der spanische Rekordmeister doch der grösste Klub der Welt.

Was Endrick zu dem Zeitpunkt wohl nicht wusste: Sein Lieblingsverein hatte ihn schon damals auf dem Zettel.

Im Jahr 2017 war seine Familie gerade aus Brasilia nach São Paulo umgezogen. Der Grund dafür waren die fussballerischen Möglichkeiten für den kleinen Endrick Felipe Moreira de Sousa. In der 12-Millionen-Einwohner-Stadt sind diese nämlich deutlich grösser als in der Hauptstadt, in der es keinen Fussballklub von Bedeutung gibt. Nicht so wie Palmeiras, wo Endrick mit elf Jahren hin wechselte.

«Da habe ich gesagt: ‹Ja, er ist unglaublich.›» Vater Douglas Sousa

Dass sein Sohn über besonderes Talent verfügt, wusste Douglas Sousa da schon lange. Er spielte selbst Fussball und wenn er Endrick zu den Spielen mitnahm, konnte dieser schon im Alter von vier Jahren einige Bewegungen und Tricks der Erwachsenen nachahmen. Im Alter von sechs Jahren ging Endrick dann selbst in die Fussballschule, der Trainer liess ihn aber nur mit seinem schwächeren rechten Fuss spielen, weil er sonst zu gut war.

Dem Vater blieb vor allem eine Episode in Erinnerung: Mit neun Jahren spielte Endrick bereits in einem U11-Team. Als er einmal zehn Minuten vor Schluss eingewechselt wurde, erzielte er erst den Ausgleich und traf in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg, nachdem er über das halbe Feld gedribbelt war. «Da habe ich gesagt: ‹Ja, er ist unglaublich›», so Douglas Sousa gegenüber The Athletic.

Nicht immer hatte die Familie genug Essen im Haus

Danach setzten die Eltern viel daran, ihren Sohn bestmöglich zu fördern. Deshalb auch der Umzug nach São Paulo. Unter Druck setzen wollten sie Endrick deswegen aber nicht. In der südbrasilianischen Stadt machte und verkaufte Vater Douglas Kaffee und Kuchen an einem Bahnhof, um über die Runden zu kommen, aber auch, «um Endrick zu zeigen, dass die Familie nicht auf sein fussballerisches Talent angewiesen ist, um zu überleben». Danach arbeitete Sousa als Hausmeister auf dem Trainingsgelände von Palmeiras.

Wie so viele brasilianische Fussballer stammt Endrick aus ärmlichen Verhältnissen. Sein Vater berichtete über Zeiten, in denen der Junge nach Essen fragte, aber nichts da war. «Es war schwierig», sagt Endrick, nicht ohne etwas Positives daraus zu ziehen: «Ich musste stark sein, um zu überleben und alles durchzustehen, was ich durchmachen musste.»

«Der Schlüssel für mich ist, immer das Unerreichbare zu wollen: Es gibt keinen Punkt, an dem ich nicht mehr will.» Endrick

Diese Stärke hilft ihm nun auch auf dem Platz. Er beschreibt sich selbst als hartnäckigen und hart arbeitenden Spieler. «Ich will immer mehr. Ich bin darauf fokussiert, Tore zu schiessen – ich will immer mehr Tore schiessen.» Mit dieser Mentalität erinnert der noch Minderjährige an Erling Haaland, dessen Torhunger schon jetzt legendär ist.

Endrick untermauert das noch: «Der Schlüssel für mich ist, immer das Unerreichbare zu wollen: Es gibt keinen Punkt, an dem ich nicht mehr will.» Die Madridistas können sich also auf einen echten Kämpfer freuen, der bis zur letzten Minute alles versucht: «Ich gebe nie auf, ich setze die Verteidiger unter Druck, ich laufe mehr als jeder andere auf dem Platz.»

Sein Wille, auch im Spiel gegen den Ball hart zu arbeiten, den Gegner unter Druck zu setzen und Bälle zurückzuerobern, gehört neben der Schnelligkeit, der Ballkontrolle auch im Dribbling und natürlich seiner Torgefahr zu Endricks grossen Stärken. Auch deshalb wurde der vielseitig einsetzbare Offensivspieler schon während seiner frühen Jugend als Brasiliens nächster grosser Fussballer angepriesen. Natürlich muss der nur rund 1,73 Meter grosse, aber dafür umso kräftigere Jungstar sich in einigen Bereichen auch noch verbessern. So sei sein taktisches Verständnis gemäss The Coaches' Voice noch ausbaufähig und er neige dazu, den Ball zu lange zu halten oder mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen. Das ist für Spieler in seinem Alter aber normal.

Ablenkungen lässt der reife 17-Jährige nicht zu

Ungewöhnlich ist hingegen die Reife, die Endrick bereits an den Tag legt. Von Druck will er nichts wissen, wie er im Gespräch mit TNT Sports Brasil im letzten Jahr erklärte: «Ich weiss, dass viel über mich geredet wird, aber ich höre nicht zu.» Früher sei dies anders gewesen, gibt er im Stile eines älteren Herrn, der auf jugendlichen Dummheiten zurückblickt, zu: «Als ich 16 war, habe ich mir alles angesehen, was in Sportsendungen oder in den sozialen Netzwerken über mich gesagt und geschrieben wurde. Ich habe Leute gesehen, die mich leider angegriffen haben.» Jetzt sei er aber ruhiger, sagte er einige Monate nach seinem 17. Geburtstag.

«Um ehrlich zu sein: Ich hasse Discos und Partys. Ich gehe lieber mit meiner Familie ins Restaurant.» Endrick

Auch sonst versucht er, sich von Dingen neben dem Platz nicht ablenken zu lassen. «Um ehrlich zu sein: Ich hasse Discos und Partys. Ich gehe lieber mit meiner Familie ins Restaurant», sagt Endrick und ergänzt: «Ich möchte nicht einmal wissen, was ich verdiene, wie viel ich verdienen werde oder wie lange mein Vertrag läuft. Ich will einfach nur Fussball spielen.»

Kraftwürfel 2.0? Mit seinen muskulösen Oberschenkeln erinnert Endrick ein wenig an Xherdan Shaqiri. Bild: www.imago-images.de

Dies tat er die letzten sieben Jahre im grünen Trikot von Palmeiras. Nachdem er die Junioren-Auswahlen durchlaufen hatte, debütierte er im Oktober 2022 – wenige Monate vor seiner Einigung mit Real Madrid – im Alter von 16 Jahren bei den Profis. In seinem vierten Spiel durfte er erstmals eine ganze Halbzeit spielen und schnürte gleich einen Doppelpack. Seine erste vollständige Saison als Profi endete mit 11 Toren in 31 Liga-Spielen. Besonders stolz ist er aber auf die beiden Meistertitel sowie den Sieg im Supercup bei den Profis und den Cupsieg mit der U20. In seinem letzten Spiel wurde er mit einer Choreografie verabschiedet und könnte die Tränen nicht zurückhalten.

Er ist das nächste grosse Palmeiras-Talent: Er ist wirklich der nächste Messi – und kostet schon mit 16 Jahren 50 Millionen Euro

5 Champions-League-Titel und 10 Meisterschaften als Ziel

Sein Titelhunger ist aber noch lange nicht gestillt. «In Madrid will ich fünfmal die Champions League und zehn Meisterschaften gewinnen», steckt sich Endrick im Interview mit The Athletic riesige Ziele. Bei Real Madrid trifft er auch auf Vinicius und Rodrygo, die er schon aus dem Nationalteam kennt. Seit seinem Debüt im November 2023 kam Endrick dort zehnmal zum Einsatz und erzielte drei Tore – er traf unter anderem gegen England und Spanien. An der Copa America blieb er ohne Skorerpunkt, kam aber vornehmlich als Joker zum Einsatz.

Mit seinen künftigen Kollegen hat er sich auch schon über seinen neuen Klub unterhalten: «Vinicius hat mir erklärt, wie es dort ist. Ich versuche nicht zu viel darüber nachzudenken, um nicht ängstlich zu sein.» Der 24-jährige Flügelspieler, der ebenfalls an seinem 18. Geburtstag zu den «Blancos» wechselte, versprach: «Er ist ein Freund und ich versuche, mich um ihn zu kümmern. Ich freue mich sehr für ihn.»

Auch mit seinem baldigen Trainer Carlo Ancelotti sprach Endrick bereits mehrmals. Der Italiener äusserte sich öffentlich nicht gross über den jungen Spieler, er habe ihm in privaten Gesprächen aber zugesagt, dass er in der nächsten Saison auf ihn bauen werde. Um sich möglichst gut auf seine neue Herausforderung vorzubereiten, hat Endrick seinen Urlaub nach der Copa America verkürzt und ist bereits nach Madrid gereist. Seine Vorstellung findet am Samstag, 27. Juli, statt, einen Tag später soll er dann mit den anderen Brasilianern zum Team stossen.

Mit seinem künftigen Real-Madrid-Kollegen Vinicius feiert Endrick (r.) gegen England sein erstes Tor im Brasilien-Trikot. Bild: www.imago-images.de

«Es wäre wunderbar, wenn Mbappé kommt. Ich bin ein Fan von Real Madrid und je mehr gute Spieler kommen, desto besser.» Endrick im September 2023

Spätestens dann trifft er auch erstmals auf Kylian Mbappé, über den er im letzten September noch sagte: «Es wäre wunderbar, wenn er kommt. Ich bin ein Fan von Real Madrid und je mehr gute Spieler kommen, desto besser.» Dass er in der ohnehin schon brillanten Offensive der «Blancos» um Vinicius, Rodrygo und Arda Güler damit einen weiteren Konkurrenten hat, ist erstmals zweitrangig.

Vorerst zählt nämlich nur eines: Das lange Warten auf die endgültige Erfüllung des Kindheitstraums hat für Endrick Felipe Moreira de Sousa ein Ende.