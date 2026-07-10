Liveticker
Der ewige Geheimfavorit fordert Europameister Spanien: Gelingt Belgien eine Überraschung?
- Im zweiten Viertelfinal duellieren sich an der WM am Freitagabend (21.00 Uhr Schweizer Zeit) im kalifornischen Inglewood Spanien und Belgien.
- Spanien ist gegen die in die Jahre gekommenen Belgier klar favorisiert. Der Europameister ist seit 35 Pflichtspielen ungeschlagen und im laufenden Turnier als einzige Mannschaft noch ohne Gegentor. B
- elgien mauserte sich bis zum 4:1 über die USA im Achtelfinal eher schlecht als recht durch den Parcours. Der Sieger dieser Partie trifft am kommenden Dienstag im Halbfinal auf Frankreich. Die Franzosen gewannen am Donnerstag den ersten Achtelfinal des Turniers mit 2:0 gegen Marokko. (riz/sda)