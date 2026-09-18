Liveticker
Bern geht gegen den HCD in Führung – Davos übersteht die Unterzahl-Situation
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf 3+ Adrenalin
- 12 der 14 Teams in der National League bestreiten am Freitagabend das zweite Saisonspiel. Dabei kommt es unter anderem zum Kracher zwischen dem SC Bern und Rekordmeister HC Davos.
- Während die Bündner das erste Spiel gegen die SCL Tigers gewinnen konnten, kassierte der SCB eine knappe Niederlage bei den ZSC Lions. In der letzten Saison konnte der spätere Finalist Davos jede Partie gegen Bern gewinnen.
- Im Emmental empfangen die SCL Tigers die ZSC Lions und peilen den ersten Punktgewinn der Saison an.
- Die weiteren Partien sind: Ambri gegen Rapperswil, Fribourg gegen Lausanne, Servette gegen Ajoie und Kloten gegen Lugano.
- Die Spiele starten um 19.45 Uhr und können alle live im Ticker mitverfolgt werden. (riz)
Für alle, die den Kick suchen
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von 3+ Adrenalin findest du hier.
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