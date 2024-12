Meschack Elia, Stürmer bei Schweizer Meister YB, trauert um seinen Sohn. Gemäss einer Mitteilung des Klubs ist dieser unerwartet nach kurzer Krankheit gestorben. Der 27-Jährige wird in die Demokratische Republik Kongo zu seiner Familie reisen, um mit ihr zu trauern. Die Berner, die am Mittwoch in der Champions League auswärts auf Stuttgart treffen, bestreiten das Spiel mit Trauerflor. Ausserdem wird vor dem Anpfiff eine Trauerminute gehalten. (sda)

Jetzt spricht der Schweizer Fussballboss: «Darum geben wir Saudi-Arabien unsere Stimme»

Am Mittwoch wird der Schweizer Verbandspräsident Dominique Blanc für eine WM 2034 im Wüstenstaat votieren. Warum das kein Freifahrtschein für Saudi-Arabien ist, erklärt der Lausanner im Interview mit CH Media.

Dominique Blanc, wie verhält sich der Schweizerische Fussballverband in der Abstimmung für die WM 2034 in Saudi-Arabien? Stimmt er zu, enthält er sich oder stimmt er dagegen?

Dominique Blanc: Wir werden beide Kandidaturen unterstützen. Jene für 2030 in Uruguay, Argentinien, Paraguay, Marokko, Spanien und Portugal. Aber auch jene für 2034 in Saudi-Arabien, mit der wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt haben.