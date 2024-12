FIFA-Präsident Gianni Infantino hat erreicht, was er so lange wollte: eine Fussball-WM in Saudi-Arabien. Bild: keystone

Der FIFA-Kongress hat geklatscht: Fussball-WM 2030 in 6 Ländern, 2034 in Saudi-Arabien

Was eigentlich schon lange bekannt war, ist jetzt fix. Die FIFA bestätigt an ihrem ausserordentlichen Kongress die Austragungsorte der übernächsten und überübernächsten Fussball-Weltmeisterschaft. 2030 findet das Turnier mehrheitlich in Spanien, Portugal und Marokko statt. Drei Spiele werden aber aufgrund des Hundertjahr-Jubiläums auch in Argentinien, Paraguay und Uruguay ausgetragen.

2034 ist nach Katar 2022 wieder ein Wüsten-Emirat an der Reihe. Saudi-Arabien wird dann den grössten Sport-Event der Welt austragen.

Eine richtige Abstimmung gab es indes nicht, da bei keinem Turnier Gegenkandidaturen vorhanden waren. Stattdessen haben die 206 Mitgliedsländern in einem Zoom-Videoanruf mit Applaus ihre Zustimmung für die jeweiligen Kandidaturen zum Ausdruck gebracht.

Klatschen statt Abstimmen am FIFA-Kongress. Bild: screenshot fifa

Eine kleine Panne gab es in der Vergabe der Turniere dann doch noch. Als die Kandidatur von Südamerika die Gründe für ihre Bewerbung vorstellen wollte, funktionierte die Schaltung nach Paraguay nicht wie gewünscht: Zwar wurden die Bilder übertragen, aber die Repräsentanten in Asunción waren nicht zu hören. Nach kurzer Verwirrung wurde das Image-Filmchen vorgezogen und die Verbindung geflickt. In der Folge und bei den anderen Schaltungen nach Marrokko, Portugal und Saudi-Arabien funktionierte dann alles wie geplant.(abu)

