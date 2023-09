Liveticker: Champions League – Real Madrid gegen Union Berlin

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Genau wie in Europa startete diese Woche auch in Asien die Champions League – mit dabei sind Teams aus Saudi-Arabien. Ob sich die Topstars in den Reihen der saudischen Teams im wichtigsten Klubwettbewerb Asiens profilieren können, wird sich zeigen.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Karim Benzema, N'Golo Kante: Das sind nur einige der Fussballstars, die im vergangenen Transfersommer ihre Zelte in Europa abgebrochen haben, um in der Saudi Pro League gutes Geld zu verdienen.