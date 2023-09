Urs Fischers Union verpasst in Real Madrid die Überraschung knapp

Real Madrid schiesst in der 94. Minute den Siegtreffer. Bild: keystone

Urs Fischers Union verpasst gegen Real Madrid die Überraschung knapp

Union Berlin mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer holt bei Real Madrid beinahe den ersten Champions-League-Punkt der Vereinsgeschichte.

Jude Bellingham vermiest dem Bundesligisten die Premiere.Der Engländer traf im Estadio Santiago Bernabeu in der Nachspielzeit zum 1:0 für das Heimteam. Zuvor sündigten die Madrilenen gleich mehrfach im Abschluss und prallten ein ums andere Mal an der Berliner Abwehmauer ab.

Bellingham erlöst Real Madrid in der 94. Minute. Video: streamja

Ein Punktgewinn für die Köpenicker wäre sehr schmeichelhaft gewesen. Zwar startete der Bundesligist engagiert und mutig in die Partie und kam in Person von Kevin Behrens bereits in den ersten Minuten zu zwei guten Torchancen. Danach übernahmen jedoch die Königlichen das Spieldiktat.

In der ersten Halbzeit noch zu wenig zielstrebig, erhöhte der Rekordsieger der Champions League in der zweiten Halbzeit die Schlagzahl. Bis zum Siegtreffer durch Bellingham einem Torerfolg am nächsten kamen Rodrygo und Joselu. Doch sowohl der Brasilianer als auch der Spanier scheiterten am Pfosten.

Real Madrid - Union Berlin 1:0 (0:0)

SR Eskås.

Tor: 94. Bellingham 1:0.

(kat/sda)