NL Playoffs live: SCL Tigers – Lausanne und Lugano – Ajoie im Ticker

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

Im Playout-Final zwischen Lugano und Ajoie, der ebenfalls um 20 Uhr beginnt, haben die Tessiner nach zuletzt zwei Siegen de suite die Möglichkeit, erstmals in der Serie in Führung zu gehen.

Lausanne hat am Sonntag die Möglichkeit, als drittes Team nach Davos und den ZSC Lions in die Playoff-Halbfinals der National League einzuziehen. Dafür muss der Qualifikationssieger aber bei den SCL Tigers gewinnen. Bisher gab es in dieser Serie nur Heimsiege.

Marco Odermatt schafft einmal mehr Historisches – ist aber nicht ganz glücklich

Mit dem Gewinn der Abfahrtskugel steht Marco Odermatt nun bei 13 Kristallkugeln – und das alles in vier Saisons. Damit stellte er einen neuen Rekord auf. Mit der Art und Weise seines Triumphs ist der 27-jährige Nidwaldner aber nicht vollends zufrieden.

Am Ende musste Marco Odermatt seine Führung in der Disziplinenwertung nicht mehr verteidigen. Aufgrund des vielen Schnees und des dazu kommenden Winds musste die Abfahrt beim Weltcup-Finale in Sun Valley abgesagt werden. Der 27-Jährige, der bereits als Gesamtweltcupsieger festgestanden hatte, holte sich so nach der Super-G- und der Riesenslalom- auch noch die Abfahrtskugel.