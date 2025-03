Kevin Fiala klatscht nach erfolgreichem Shift ab. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Fiala brilliert bei Gala der Kings – Devils verlieren trotz Hischier-Tor erneut

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala beenden in der NHL die acht Spiele dauernde Siegesserie der Carolina Hurricanes. Die Kalifornier gewinnen gleich 7:2. Die anderen Schweizer tun sich schwerer.

Kings – Hurricanes 7:2

Fiala leistete die Vorarbeit zum 6:0 von Quinton Byfield (29.) und erzielte das 7:1 (59.) selber. Er steht nun bei 26 Toren und 21 Assists in der laufenden Meisterschaft. Dank dem siebenten Sieg in den letzten acht Partien festigten die Kings den 3. Rang in der Pacific Division. Der Vorsprung auf die viertplatzierten Calgary Flames beträgt acht Punkte.

Devils – Senators 2:3

Weniger gut lief es den New Jersey Devils, die trotz des 30. Saisontores von Nico Hischier zum 1:2 (28.) gegen die Ottawa Senators zu Hause 2:3 verloren. Während sich der Schweizer Captain der Devils, der zum zweiten Mal in der Regular Season der NHL die 30-Tore-Marke knackte, in der sechsten Partie in Serie in die Skorerliste eintrug, blieb Timo Meier wie im Spiel zuvor punktelos. Jonas Siegenthaler fehlt New Jersey weiterhin verletzt.

Die Devils haben nach der dritten Niederlage in den letzten vier Partien noch sechs Punkte Vorsprung auf die New York Rangers, die in der Metropolitan Division den 4. Rang belegen.

Rangers – Canucks 5:3

Die Rangers gewannen gegen die Vancouver Canucks mit Pius Suter 5:3.

Utah – Lightning 6:4

Eine Niederlage setzte es auch für Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning ab – 4:6 beim Utah Hockey Club.

Predators – Maple Leafs 5:2

Die Nashville Predators setzten sich ohne den weiterhin verletzten Captain Roman Josi gegen die Toronto Maple Leafs 5:2 durch. Dennoch liegen die Playoffs ausser Reichweite.

(sda/con)