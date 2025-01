Liveticker

Spengler-Cup-Sieger Gottéron empfängt Meister ZSC nach dessen Trainerwechsel

Heute Abend starten auch die Spengler-Cup-Teilnehmer Davos und Fribourg-Gottéron ins neue Jahr. Beide bestreiten ein Heimspiel: Der HCD trifft auf das Schlusslicht Ajoie; Spengler-Cup-Sieger Fribourg-Gottéron empfängt den Schweizer Meister ZSC Lions.

Die Zürcher müssen erstmals ohne ihren aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Trainer Marc Crawford auskommen. Er wird durch Claudio Bayer ersetzt. Mit einem Sieg in 60 Minuten können die ZSC Lions die Tabellenführung in der National League wieder zurückerobern, die sie am Berchtoldstag an Lausanne verloren haben.

Die Tabelle

(ram/sda)