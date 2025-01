Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets verlieren gegen die Anaheim Ducks. Bild: www.imago-images.de

Jets verlieren trotz Assist von Niederreiter – Suter und die Canucks gewinnen knapp

Pius Suter und Nino Niederreiter erleben mit ihren Teams ausgeglichene Duelle. Vancouver gewinnt gegen Seattle 4:3 nach Penaltyschiessen, Winnipeg verliert gegen Anaheim 3:4 nach Verlängerung.

Seattle – Vancouver 4:3 n.P.

Pius Suter, 1 Block, 2 Checks, TOI 19:25

Die Verlängerung brachte Vancouver zuletzt kein Glück. In den letzten fünf Overtimes kassierten die Canucks jeweils einen Gegentreffer und verpassten so den Zusatzpunkt. In Seattle verspielten die Kanadier im letzten Drittel eine 3:1-Führung und mussten erneut in die Verlängerung, in der ausnahmsweise kein Tor fiel.

Die Entscheidung brachte das Penaltyschiessen, in dem der Amerikaner J.T. Miller als Einziger traf. Suter, der seit zwölf Spielen kein Tor mehr erzielt hat, blieb ohne Skorerpunkt.

Winnipeg – Anaheim 3:4 n.V.

Nino Niederreiter 1 Assist, 6 Schüsse, 1 Check, TOI 16:14

Wie Suter traf auch Niederreiter letztmals am 7. Dezember. Immerhin konnte der Bündner gegen Anaheim seinen elften Assistpunkt der Saison verbuchen. Niederreiter bereitete den Treffer zum 3:2 im letzten Drittel vor.

Doch seine Jets, die zuvor bereits eine 2:0-Führung verspielt hatten, brachten den Vorsprung nicht über die Zeit. Die Ducks glichen in der 59. Minute aus und erzielten in der Verlängerung durch Troy Terry den Siegtreffer.

Dallas – Ottawa 4:2

Weiter auf den nächsten NHL-Einsatz muss der in die AHL verbannte Lian Bichsel warten. Seine Dallas Stars gewannen ohne ihn 4:2 gegen die Ottawa Senators. Spieler des Spiels war Robert Hintz, der Center verbuchte zwei Tore.